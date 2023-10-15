https://sputnik-georgia.ru/20231015/v-evropu-s-babushkinym-khurdzhinom-chem-zhivet-i-dyshit-gruzinskaya-molodezh-283285885.html

В Европу с бабушкиным хурджином: чем живет и дышит грузинская молодежь

В Европу с бабушкиным хурджином: чем живет и дышит грузинская молодежь

С молодежью всегда непросто, хотя бы в силу пестроты и многообразия еще не устоявшихся юных умов. Но, по мнению колумниста Sputnik, смысл опрашивать мнение... 15.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-15T18:25+0400

2023-10-15T18:25+0400

2023-10-15T19:04+0400

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Опубликованные недавно результаты социологического исследования, проведенного Фондом Фридриха Эберта, прямо скажем, во многом парадоксальны, но весьма примечательны. Несмотря на явные противоречия, они, тем не менее, не дают оснований усомниться в искренности респондентов. И вполне отвечают присущему возрасту порывистому отношению к общественным процессам, событиям, фактам. Уточним, Фондом были опрошены представители разных категорий молодых граждан Грузии в возрасте от 14 до 29 лет. Безусловно, в данном возрастном диапазоне перепад мнений наиболее высок. Взгляды еще не сформировавшегося 14-летнего подростка не могут не разниться с позицией имеющего определенный жизненный опыт 30-летнего мужчины. Однако усредненные данные по некоторым позициям все равно не могут не наводить на серьезные размышления. Во всяком случае, должны наводить на них соответствующие государственные институты. Впрочем, в соответствии с возрастной и гендерной логикой молодежь обычно более открыта ко всему новому, а значит этот показатель должен быть заметно выше, чем в старших категориях и, соответственно, в среднем по стране. Реально мы, однако, имеем обратную тенденцию. Похоже, молодежь лучше других чувствует фальшь и подсознательно не желает потакать политикам, желающим использовать существующий в грузинском обществе настрой себе на пользу. Это не слова. Судя по заявлениям, отношение к вопросу о статусе кардинально влияет на тактику и оппозиционных партий, и правящей команды. Одни не прочь использовать его как повод для смены власти, другие – для ее сохранения. Первые не скрывают, что в случае отказа постараются подтолкнуть общественность к массовому протесту. Вторые, страхуясь, сеют устами экспертов мнение о том, что статус – это лишь символ, и отказ в нем не помешает развитию страны. Появилась даже компромиссная формула: дескать, если статус Грузии предоставят, то не правительству и правящей партии, а грузинскому народу. Абсурдная казуистика, лишний раз подтверждающая попытку использовать это решение как инструмент, которым можно легко манипулировать. Подобным подходом грешат и местные политики, и их европейские коллеги. Отношение Евросоюза к нашей стране априори не может быть привилегией оппозиции или власти – это оценка всего грузинского общества! Впрочем, наряду с желанием и волей, крайне важно осознавать, насколько мы сами соответствуем – даже не требованиям – складу мышления и характеру современных европейцев? Отбросим политические условности, ставшие в последние годы важным критерием в стиле и методах Евросоюза, точнее, его основных структурных подразделений. Они бесспорно дают нам повод для обид. Но давайте перестанем сравнивать, насколько мы лучше или хуже других – обратим взгляд внутрь себя. И тут, чтобы разобраться, как раз-таки весьма показательна и примечательна непосредственная и искренняя позиция молодежи. Так вот, на основании данных социологического исследования Фонда Эберта создается ощущение, что наши молодые граждане термин "европейское государство" в лучшем случае толкуют сугубо метафорически или как идефикс. Потому что лишь 3% процента опрошенных считают при этом важной общественной ценностью толерантность и лишь 2% – солидарность. Прошу прощения у представителей молодежи (таких немало), придерживающихся иных взглядов, однако в целом по результатам опроса картина складывается именно такая. В задачу колумниста в данном случае не входит пускаться в обсуждение того, что из перечисленного хорошо, а что плохо. Проблема в другом – насколько некоторые современные европейские ценности и принципы сочетаются со взглядами нашей молодежи? Да и значительной части всего грузинского общества. Еще одна особенность, которая прослеживается по результатам опроса – откровенно иждивенческое отношение немалой части молодых граждан к жизни, к окружающим, государственным институтам. Конечно, 58% неработающих – показатель достаточно условный, так как в исследовании широко представлена прослойка тех, кому от 14 до 18 лет. Однако смущает процент недовольных своим материальным положением, который гораздо выше – 65%. Причем речь идет именно о материальной стороне жизни. Сразу же хочу оговориться, что недовольство недовольству рознь. Припоминаю одну из публикаций в прессе, когда молоденькая девушка притащила в магазин деда, чтобы из его пенсии оформить рассрочку на… iPhone последней модели! Судя по опросу, молодежь ждет от жизни многого, однако очень немногие умеют сопоставлять желания со своими реальными возможностями, а главное – готовы ради этого ударить пальцем о палец. 63% представителей молодого поколения жалуется на то, что их интересы не представлены в национальной политике. При этом подавляющее большинство заявляет, что не собирается включаться в политическую деятельность. Аналогично восемь человек из десяти ставит на приоритетное место в жизни свой внешний вид, занятия спортом и здоровое питание. То есть, надо полагать, надеются, что все остальное приложится само собой. Вернее, об остальном вообще не думают… Построенная на противоречиях инертность крайне опасна для общества, потому что отсутствие более или менее осязаемых принципов не позволяет прогнозировать поведение и поступки. Чем способна обернуться подобная "аполитичность", грузинское общество убедилось на собственном опыте во время мартовских акций в Тбилиси. Мы стали свидетелями неуправляемого и бессистемного всплеска негативных эмоций. Кстати, напугавшего не только власть, но и ее оппонентов. И еще одна характерная особенность: по сравнению с аналогичным исследованием, проведенным несколько лет назад, существенно вырос удельный вес молодых людей, мечтающих отправиться в эмиграцию. Таких теперь больше половины. Причем за рубеж их влечет не желание получить хорошее образование, приобрести профессиональный опыт, найти условия для самовыражения, подобрать занятие по вкусу и т. д. Судя по комментариям, эмиграцию большинство из них рассматривает как своеобразную форму самовыживания. И уж тем более вряд ли имеет смысл отправляться туда, образно говоря, с потертым бабушкиным хурджином на плече и сумбуром в голове.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, аналитика, общество, европа, колумнисты