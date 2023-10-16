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Погода в Грузии ухудшится – предупреждение синоптиков
Погода в Грузии ухудшится – предупреждение синоптиков
Ожидаемые осадки могут вызвать оползневые процессы в горных зонах 16.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-16T15:27+0400
2023-10-16T15:27+0400
2023-10-16T15:29+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Дождь с грозой и ветер – грузинские синоптики предупреждают граждан об ухудшении погоды. По информации Национального агентства окружающей среды, на большей части территории ожидается ветер западного направления. На море возможен 3-4-балльный шторм. Плохая погода в Грузии продержится с конца дня 16 октября до конца дня 17 октября, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Ожидаемые осадки могут вызвать оползневые процессы в горных зонах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Погода в Грузии ухудшится – предупреждение синоптиков
15:27 16.10.2023 (обновлено: 15:29 16.10.2023)
Ожидаемые осадки могут вызвать оползневые процессы в горных зонах
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Дождь с грозой и ветер – грузинские синоптики предупреждают граждан об ухудшении погоды.
По информации Национального агентства окружающей среды, на большей части территории ожидается ветер западного направления. На море возможен 3-4-балльный шторм.
Плохая погода в Грузии продержится с конца дня 16 октября до конца дня 17 октября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Ожидаемые осадки могут вызвать оползневые процессы в горных зонах.