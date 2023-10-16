https://sputnik-georgia.ru/20231016/pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya--preduprezhdenie-sinoptikov-283301839.html

Погода в Грузии ухудшится – предупреждение синоптиков

Погода в Грузии ухудшится – предупреждение синоптиков

Ожидаемые осадки могут вызвать оползневые процессы в горных зонах 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T15:27+0400

2023-10-16T15:27+0400

2023-10-16T15:29+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/12/249489699_0:0:3200:1801_1920x0_80_0_0_56c313c10c9d7ebc4b47a35272166a7a.jpg

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Дождь с грозой и ветер – грузинские синоптики предупреждают граждан об ухудшении погоды. По информации Национального агентства окружающей среды, на большей части территории ожидается ветер западного направления. На море возможен 3-4-балльный шторм. Плохая погода в Грузии продержится с конца дня 16 октября до конца дня 17 октября, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Ожидаемые осадки могут вызвать оползневые процессы в горных зонах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии