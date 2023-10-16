https://sputnik-georgia.ru/20231016/smert-gruzinskoy-programmistki---osvobozhden-sledovatel-davshiy-lozhnye-pokazaniya-283298339.html

Смерть грузинской программистки – освобожден следователь, давший ложные показания

Смерть грузинской программистки – освобожден следователь, давший ложные показания

Осужденный по статье "Воспрепятствование правосудию свидетелем путем дачи ложных показаний" ранее признал свою вину 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T13:30+0400

2023-10-16T13:30+0400

2023-10-16T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Бывший следователь по делу погибшей 23-летней программистки Тамар Бачалиашвили Серго Шубитидзе, задержанный по обвинению в даче ложных показаний, освобожден из зала суда, сообщает телекомпания "Мтавари архи". Дело Шубитидзе было начато спустя почти три года после гибели программистки. Причиной начала расследования стало его интервью телекомпании "Формула", где он дал ложные показания, что телефон Бачалиашвили, который в свое время был главной уликой в деле, якобы не был опечатан после изъятия и в нем не было ни одного личного сообщения начиная с 15 июля 2020 года. Следствие установило, что он не мог иметь отношения к телефону программистки, а следствие было начато не обвиняемым, а следователем Джимшером Апциаури.Бывший следователь признал свою вину, и тбилисский городской суд приговорил Шубитидзе к году лишения свободы по статье "Воспрепятствование правосудию свидетелем путем дачи ложных показаний", что было засчитано условно. Ему также был определен испытательный срок.В июне 2023 года прокуратура Грузии задержала бывшего следователя по громкому делу смерти программистки Тамар Бачалиашвили Серго Шубитидзе по обвинению в "Воспрепятствовании правосудию свидетелем путем дачи ложных показаний", а Тбилисский городской суд избрал ему заключение в качестве меры пресечения.Дело о гибели грузинской программистки – глава МВД сомневается в показаниях следователя>>Все началось с того, что спустя почти три года после смерти Тамар Бачалиашвили 29 апреля 2023 года задержанный дал интервью о некоторых обстоятельствах, связанных с расследованием факта смерти Тамар Бачалиашвили. В целях проверки информации, изложенной в ходе интервью, было незамедлительно начато расследование.Следствие установило, что во время начала расследования гибели девушки, обвиняемый вообще не работал в отделении полиции Квемо Картли, и следствие было начато не обвиняемым, а следователем Джимшером Апциаури.Также следствие выяснило, что обвиняемый не мог иметь отношения к телефону программистки и ему его никто не передавал, а названный им следователь вообще не участвовал в осмотре места происшествия. Опровергнуто и утверждении Шубитидзе о ведении опроса сотрудников компании, где работала девушка.В ходе следствия также были опубликованы официальные данные, согласно которым Шубитидзе из примерно из 1 500 следственных и процессуальных действий, проведенных по уголовному делу Бачалиашвили, допросил двух свидетелей, заказал медицинское освидетельствование трупа, составил 11 протоколов взятия образцов, 2 протокола запроса информации, 4 протокола осмотра и 2 протокола изъятия.Других следственных действий по уголовному делу Тамар Бачалиашвили указанное лицо не проводило.Запутанное дело Тамар Бачалиашвили нашли мертвой 22 июля 2020 года после пяти дней поисков в ее же машине в 65 километрах от Тбилиси в районе Тетрицкаро. Анализ вещественных доказательств, а также судебно-медицинская и химико-токсикологическая экспертиза тела показали, что причиной смерти девушки стала интоксикация медикаментами. По официальной версии, она покончила с собой. Дело о гибели Тамар Бачалиашвили стало одним из самых громких и запутанных в истории уголовных дел Грузии. Смерть грузинской программистки – следователь по делу будет ждать приговора в тюрьме>>Семья Бачалиашвили с самого начала утверждала, что ее убили. Они предполагали, что у Тамар мог быть компромат, связанный с работой. Она работала в IT-компании Zeg Ltd. Журналистское расследование одного из оппозиционных каналов сразу после смерти Бачалиашвили установило, что за некоторое время до смерти Бачалиашвили снимала крупные суммы денег с неких счетов – речь идет о сотнях миллионов. Расследование прокуратуры полностью опровергло версию об убийстве. Следствие выяснило, что Тамар Бачалиашвили пыталась покончить с собой еще в 2012 году. Попытка девушки оказалась неудачной, чего она не могла себе простить. Мысли о суициде стали вновь посещать Бачалиашвили после того, как она начала работать в новой фирме и познакомилась со своим шефом, в которого безответно влюбилась. В письмах, обнаруженных следователями на сайте momavali.me, Тамар Бачалиашвили рассказывает о своей любви к шефу, о том, как она страдает и думает о самоубийстве. Известно также, что в феврале 2020 года Тамар Бачалиашвили начала ходить на сеансы к психологу. Девушка неоднократно вводила в поисковую сиcтему Google вопросы о препаратах, которые при передозировке вызывают мгновенную остановку сердца. Смерть грузинской программистки – дело спустя три года получило новый оборот >>По версии следствия, за несколько дней до исчезновения она искала в Интернете информацию о способах самоубийства, говорится в материалах следствия. Следствие установило, что 17 июля, за день до исчезновения, Тамар Бачалиашвили купила в общей сложности более 100 различных таблеток, среди них снотворные, антидепрессанты, препараты, содержащие кофеин-бензоат. Прокуратура настаивает на том, что 18 июля девушка покончила с собой на опушке леса близ села Мацевани (район Тетрицкаро). Тело девушки было обнаружено 22 июля на заднем сидении машины, открыть двери которой удалось только после прибытия на место отца погибшей, у которого был дубликат ключей. Двери машины были закрыты изнутри, все стекла подняты. Откуда и для чего появились фальшивые кадры в деле о гибели Бачалиашвили?>>Также экспертиза установила, что на теле девушки нет следов механического повреждения. Кроме того, вскрытие установило, что обнаруженные в организме медикаменты были приняты перорально, а не введены при помощи инъекции. Экспертиза исключила факт подмешивания медикаментов в воду, которую пила девушка, так как в бутылке с водой, найденной в машине, не было обнаружено никаких посторонних примесей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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