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Ситуация в Газе глазами уцелевших – фото
Ситуация в Газе глазами уцелевших – фото
Ситуация в секторе Газа катастрофическая, жители анклава в панике. Смотрите в фотоленте Sputnik, как мирные жители самостоятельно перемещаются из города в... 17.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-17T12:35+0400
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Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшается с каждым часом: более 1 млн жителей покинули свои дома, несколько дней анклав прибывает без электричества, воды, медикаментов и продовольствия. Система здравоохранения в коллапсе.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек.
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фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, в мире
фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, в мире
Ситуация в Газе глазами уцелевших – фото
Ситуация в секторе Газа катастрофическая, жители анклава в панике. Смотрите в фотоленте Sputnik, как мирные жители самостоятельно перемещаются из города в город, укрываясь от авианалетов
Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшается с каждым часом: более 1 млн жителей покинули свои дома, несколько дней анклав прибывает без электричества, воды, медикаментов и продовольствия. Система здравоохранения в коллапсе.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек.
© photo: Sputnik / Tarek Aliyan / Перейти в фотобанк
Ребенок, пострадавший в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе.
Ребенок, пострадавший в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе.
© AFP 2023 / Aris Messinis
Взрыв во время израильской бомбардировки на севере сектора Газа.
Взрыв во время израильской бомбардировки на севере сектора Газа.
© AFP 2023 / Said Khatib
Спасатель и люди стоят возле сгоревшего автомобиля после израильского удара в Рафахе на юге сектора Газа.
Спасатель и люди стоят возле сгоревшего автомобиля после израильского удара в Рафахе на юге сектора Газа.
© AFP 2023 / Mohammed Abed
Палестинцы стоят в очереди за водой в лагере беженцев в Рафахе на юге сектора Газа.
Палестинцы стоят в очереди за водой в лагере беженцев в Рафахе на юге сектора Газа.
© AP Photo / Hatem Moussa
Здания, пострадавшие в результате израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа.
Здания, пострадавшие в результате израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа.
© AFP 2023 / Mohammed Abed
Мужчина поднимает ведро с водой на крышу, чтобы наполнить резервуар для воды в доме в лагере беженцев в Рафахе на юге сектора Газа.
Мужчина поднимает ведро с водой на крышу, чтобы наполнить резервуар для воды в доме в лагере беженцев в Рафахе на юге сектора Газа.
© AFP 2023 / Mohammed Abed
Раненый палестинский мальчик смотрит на здания, разрушенные во время израильских авиаударов, недалеко от его дома в лагере беженцев Рафаха на юге сектора Газа.
Раненый палестинский мальчик смотрит на здания, разрушенные во время израильских авиаударов, недалеко от его дома в лагере беженцев Рафаха на юге сектора Газа.
© AFP 2023 / Mahmud Hams
Эвакуированные палестинцы находят убежище в школе, управляемой Организацией Объединенных Наций, в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.
Эвакуированные палестинцы находят убежище в школе, управляемой Организацией Объединенных Наций, в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.
© AP Photo / Ariel Schalit
Поднимающийся дым после израильского авиаудара по сектору Газа, наблюдаемый с юга Израиля.
Поднимающийся дым после израильского авиаудара по сектору Газа, наблюдаемый с юга Израиля.
© AP Photo / Hatem Ali
Палестинские дети выглядывают из-под руин разрушенного здания в результате израильских авиаударов в Рафахе, сектор Газа.
Палестинские дети выглядывают из-под руин разрушенного здания в результате израильских авиаударов в Рафахе, сектор Газа.