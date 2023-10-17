https://sputnik-georgia.ru/20231017/283343658.html

Ситуация в Газе глазами уцелевших – фото

Ситуация в Газе глазами уцелевших – фото

​​Ситуация в секторе Газа катастрофическая, жители анклава в панике. Смотрите в фотоленте Sputnik, как мирные жители самостоятельно перемещаются из города в... 17.10.2023, Sputnik Грузия

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Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшается с каждым часом: более 1 млн жителей покинули свои дома, несколько дней анклав прибывает без электричества, воды, медикаментов и продовольствия. Система здравоохранения в коллапсе.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек.

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