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Готовится что-то страшное: Стариков о реальных причинах войны на Ближнем Востоке
Готовится что-то страшное: Стариков о реальных причинах войны на Ближнем Востоке
Война Израиля и ХАМАС толкает мир к обнулению международного осуждения геноцида и жестокости и делает их нормой в общественном сознании 17.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-17T10:31+0400
2023-10-17T10:31+0400
2023-10-17T11:31+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков. Зачем США и Британия отправляют свои силы ближе к Израилю? Могут ли Иран и Сирия стать участниками надвигающейся большой войны в регионе? Какая Роль отведена России в этом конфликте? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, россия, аналитика, ближний восток, сша, хамас, израиль, видео
мультимедиа, россия, аналитика, ближний восток, сша, хамас, израиль, видео
Готовится что-то страшное: Стариков о реальных причинах войны на Ближнем Востоке
10:31 17.10.2023 (обновлено: 11:31 17.10.2023)
Война Израиля и ХАМАС толкает мир к обнулению международного осуждения геноцида и жестокости и делает их нормой в общественном сознании
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков.
Зачем США и Британия отправляют свои силы ближе к Израилю? Могут ли Иран и Сирия стать участниками надвигающейся большой войны в регионе? Какая Роль отведена России в этом конфликте?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.