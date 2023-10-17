https://sputnik-georgia.ru/20231017/gotovitsya-chto-to-strashnoe-starikov-o-realnykh-prichinakh-voyny-na-blizhnem-vostoke-283339660.html

Готовится что-то страшное: Стариков о реальных причинах войны на Ближнем Востоке

Готовится что-то страшное: Стариков о реальных причинах войны на Ближнем Востоке

Война Израиля и ХАМАС толкает мир к обнулению международного осуждения геноцида и жестокости и делает их нормой в общественном сознании 17.10.2023, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков. Зачем США и Британия отправляют свои силы ближе к Израилю? Могут ли Иран и Сирия стать участниками надвигающейся большой войны в регионе? Какая Роль отведена России в этом конфликте? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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