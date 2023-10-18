https://sputnik-georgia.ru/20231018/primety-na-fomin-den-chto-nelzya-delat-19-oktyabrya-283399928.html

Приметы на Фомин день: что нельзя делать 19 октября

Приметы на Фомин день: что нельзя делать 19 октября

Православная церковь 19 октября поминает святого Фому – апостола из числа двенадцати учеников Христа 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T13:32+0400

2023-10-18T13:32+0400

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справки

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В народном календаре 19 октября называют Фомин день, с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Фомин день: о народных приметах и запретах 19 октября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Фомин день спать допоздна, лениться и перекладывать на других свои дела и обязанности – можно привлечь финансовые трудности и проблемы. Нельзя 19 октября транжирить и покупать ненужные вещи, то есть тратить деньги впустую – есть примета, что апостол Фома помогает только бережливым людям. В Фомин день нельзя отказывать в помощи нуждающимся и подаянии – по приметам можно самому оказаться в безвыходном положении. Нельзя 19 октября хвалиться перед чужими людьми и показывать свои запасы – по приметам можно потерять все. Девушке в Фомин день нельзя рассказывать кому-либо о своих ухажерах – это плохая примета, можно остаться одинокой. Народные приметы По народным приметам погода испортится и пойдет дождь, если в Фомин день вороны собираются в стаи и дым низко стелется. Ожидается солнечная и теплая погода, если дым из труб в Фомин день поднимается столбом, а если 19 октября стоит безветренная погода – это верная примета, что резко похолодает. Настоящая зима наступит в середине ноября, если в Фомин день выпал снег, а если выпавший 19 октября снег сухой – эта примета говорит о том, что предстоящее лето будет урожайным. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки