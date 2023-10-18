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США готовы воевать на стороне Израиля: Ищенко о подготовке войны на Ближнем Востоке
США готовы воевать на стороне Израиля: Ищенко о подготовке войны на Ближнем Востоке
Вмешаются ли США в конфликт на Ближнем Востоке? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в интервью с политологом Ростиславом Ищенко 18.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-18T11:11+0400
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Готовы ли американцы вступить в войну на Ближнем Востоке? Почему Израиль до сих пор не начал сухопутную операцию в секторе Газа?Чем закончится конституционный кризис в Грузии? Зачем Литва создает новую дивизию?Как полностью прекратить обстрелы мирного населения со стороны ВСУ? Как результаты выборов в Польше дестабилизируют ситуацию в стране?
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мультимедиа, видео, израиль, сша, ближний восток, видео
мультимедиа, видео, израиль, сша, ближний восток, видео
США готовы воевать на стороне Израиля: Ищенко о подготовке войны на Ближнем Востоке
Вмешаются ли США в конфликт на Ближнем Востоке? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в интервью с политологом Ростиславом Ищенко
Готовы ли американцы вступить в войну на Ближнем Востоке? Почему Израиль до сих пор не начал сухопутную операцию в секторе Газа?
Чем закончится конституционный кризис в Грузии? Зачем Литва создает новую дивизию?
Как полностью прекратить обстрелы мирного населения со стороны ВСУ? Как результаты выборов в Польше дестабилизируют ситуацию в стране?