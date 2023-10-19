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Умерла легендарная дворняжка Купата – символ Батуми
Умерла легендарная дворняжка Купата – символ Батуми
Собака прославилась после того, как в Сети появилось видео, где она помогает группе детей перейти дорогу и охраняет их от автомобилей 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T11:45+0400
2023-10-19T11:45+0400
2023-10-19T13:42+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Батумская дворовая собака по кличке Купата, известный защитник детей и "противник" нарушения правил дорожного движения, умерла, пишут в соцсетях. На странице, которая была посвящена Купате, сообщают, что животное долго болело и боролось за жизнь, однако спасти собаку, несмотря на лечение, не удалось. У Купаты был рак селезенки и анемия. Собака по кличке Купата прославилась на весь мир после того, как в Сети появилось видео, где она помогает группе детей перейти дорогу и охраняет их от автомобилей. За такой "героизм" местные власти поставили дворняжке будку с надписью "Избранница народа". Видео с участием Купаты набрало миллион просмотров и восторженных комментариев пользователей Сети со всего мира. О героизме Купаты рассказал даже американский телеканал ABC.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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батуми, общество, грузия, новости
батуми, общество, грузия, новости
Умерла легендарная дворняжка Купата – символ Батуми
11:45 19.10.2023 (обновлено: 13:42 19.10.2023)
Собака прославилась после того, как в Сети появилось видео, где она помогает группе детей перейти дорогу и охраняет их от автомобилей
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Батумская дворовая собака по кличке Купата, известный защитник детей и "противник" нарушения правил дорожного движения, умерла, пишут в соцсетях.
На странице, которая была посвящена Купате, сообщают, что животное долго болело и боролось за жизнь, однако спасти собаку, несмотря на лечение, не удалось. У Купаты был рак селезенки и анемия.
"Легендарный Купата оставил нас спустя почти 10 лет… Весь мир увидел и полюбил нашего маленького друга после одного видео. Но наши отношения и любовь начались гораздо раньше. Наверно, вы все знаете, что у Купаты были проблемы со здоровьем, с которыми мы долго боролись..." – пишут в посте.
Собака по кличке Купата прославилась на весь мир после того, как в Сети появилось видео, где она помогает группе детей перейти дорогу и охраняет их от автомобилей. За такой "героизм" местные власти поставили дворняжке будку с надписью "Избранница народа".
Видео с участием Купаты набрало миллион просмотров и восторженных комментариев пользователей Сети со всего мира. О героизме Купаты рассказал даже американский телеканал ABC.