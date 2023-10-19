https://sputnik-georgia.ru/20231019/umerla-legendarnaya-dvornyazhka-kupata-simvol-batumi-283435556.html

Умерла легендарная дворняжка Купата – символ Батуми

Умерла легендарная дворняжка Купата – символ Батуми

Собака прославилась после того, как в Сети появилось видео, где она помогает группе детей перейти дорогу и охраняет их от автомобилей 19.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Батумская дворовая собака по кличке Купата, известный защитник детей и "противник" нарушения правил дорожного движения, умерла, пишут в соцсетях. На странице, которая была посвящена Купате, сообщают, что животное долго болело и боролось за жизнь, однако спасти собаку, несмотря на лечение, не удалось. У Купаты был рак селезенки и анемия. Собака по кличке Купата прославилась на весь мир после того, как в Сети появилось видео, где она помогает группе детей перейти дорогу и охраняет их от автомобилей. За такой "героизм" местные власти поставили дворняжке будку с надписью "Избранница народа". Видео с участием Купаты набрало миллион просмотров и восторженных комментариев пользователей Сети со всего мира. О героизме Купаты рассказал даже американский телеканал ABC.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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