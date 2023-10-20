https://sputnik-georgia.ru/20231020/pryamaya-translyatsiya-brifing-predstavitelya-mid-rossii-alekseya-zaytseva-283477818.html

Прямая трансляция: брифинг представителя МИД России Алексея Зайцева

Прямая трансляция: брифинг представителя МИД России Алексея Зайцева

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга заместителя директора департамента информации и печати МИД России Алексея Зайцева 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T12:58+0400

2023-10-20T12:58+0400

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Представитель МИД России Алексей Зайцев проводит еженедельный брифинг по актуальной повестке внешней политики и отвечает на вопросы журналистов.

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