https://sputnik-georgia.ru/20231020/pryamaya-translyatsiya-brifing-predstavitelya-mid-rossii-alekseya-zaytseva-283477818.html
Прямая трансляция: брифинг представителя МИД России Алексея Зайцева
Прямая трансляция: брифинг представителя МИД России Алексея Зайцева
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга заместителя директора департамента информации и печати МИД России Алексея Зайцева 20.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-20T12:58+0400
2023-10-20T12:58+0400
2023-10-20T13:00+0400
мультимедиа
россия
в мире
москва
мид россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/14/283477643_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b274b4860a34ec01af4c4911bc9cc25.jpg
Представитель МИД России Алексей Зайцев проводит еженедельный брифинг по актуальной повестке внешней политики и отвечает на вопросы журналистов.
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/14/283477643_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_2defce2a44383b660fecb3ad6e47dbe7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, россия, в мире, москва, мид россии, видео
мультимедиа, россия, в мире, москва, мид россии, видео
Прямая трансляция: брифинг представителя МИД России Алексея Зайцева
12:58 20.10.2023 (обновлено: 13:00 20.10.2023)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга заместителя директора департамента информации и печати МИД России Алексея Зайцева
Представитель МИД России Алексей Зайцев проводит еженедельный брифинг по актуальной повестке внешней политики и отвечает на вопросы журналистов.