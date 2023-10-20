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США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне
США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне
На Невадском испытательном полигоне провели подземный химический взрыв для улучшения возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру 20.10.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие, это произошло в день, когда Госдума России приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), следует из опубликованного сообщения американского Минэнерго.Отмечается, что испытания были проведены в среду – тот же день, когда Госдума России приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Совфед рассмотрит документ 25 октября.Эксперимент, как сообщается, был проведен "в целях США по нераспространению ядерного оружия" для снижения глобальных ядерных угроз.ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.В марте замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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сша, россия, в мире, новости
США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне
14:25 20.10.2023 (обновлено: 15:02 20.10.2023)
На Невадском испытательном полигоне провели подземный химический взрыв для улучшения возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие, это произошло в день, когда Госдума России приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), следует из опубликованного сообщения американского Минэнерго.
"Команда объекта национальной безопасности Невады (Невадский испытательный полигон) провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности Соединенных Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру", – говорится в публикации ведомства.
Отмечается, что испытания были проведены в среду – тот же день, когда Госдума России приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Совфед рассмотрит документ 25 октября.
"Для данного эксперимента <…> использовались химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы", – добавили в американском министерстве.
Эксперимент, как сообщается, был проведен "в целях США по нераспространению ядерного оружия" для снижения глобальных ядерных угроз.
ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.
В марте замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.