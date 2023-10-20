https://sputnik-georgia.ru/20231020/vash-avtomobil-chem-dokazhete-283477121.html

Ваш автомобиль? Чем докажете?

Ваш автомобиль? Чем докажете?

На сухопутных границах Грузии с октября стали требовать предъявить доверенность на машину, если она не принадлежит водителю 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T12:52+0400

2023-10-20T12:52+0400

2023-10-20T13:27+0400

карикатуры

мультимедиа

туризм в грузии

путешествия

транспорт в грузии

транспорт

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283463554_31:0:1236:677_1920x0_80_0_0_070854af902aefdb02f4783f984fa254.jpg

Раньше пограничники интересовались наличием доверенности крайне редко, обычно в тех случаях, если автомобиль был очень дорогим. Теперь проверяют машины с иностранными номерами намного чаще. Водители пишут, что кого-то без доверенности пропустили "в последний раз", кого-то развернули на границе, а у кого-то была доверенность и он спокойно проехал. В любом случае, водителям машин, въезжающих в Грузию, следует быть внимательными. Что касается машин в самой Грузии, то наличие тут доверенности не является обязательным для управления автомобилями, зарегистрированными в стране.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, туризм в грузии, путешествия, транспорт в грузии, транспорт, россия