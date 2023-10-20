https://sputnik-georgia.ru/20231020/vash-avtomobil-chem-dokazhete-283477121.html
Ваш автомобиль? Чем докажете?
Ваш автомобиль? Чем докажете?
На сухопутных границах Грузии с октября стали требовать предъявить доверенность на машину, если она не принадлежит водителю 20.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-20T12:52+0400
2023-10-20T12:52+0400
2023-10-20T13:27+0400
карикатуры
мультимедиа
туризм в грузии
путешествия
транспорт в грузии
транспорт
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283463554_31:0:1236:677_1920x0_80_0_0_070854af902aefdb02f4783f984fa254.jpg
Раньше пограничники интересовались наличием доверенности крайне редко, обычно в тех случаях, если автомобиль был очень дорогим. Теперь проверяют машины с иностранными номерами намного чаще. Водители пишут, что кого-то без доверенности пропустили "в последний раз", кого-то развернули на границе, а у кого-то была доверенность и он спокойно проехал. В любом случае, водителям машин, въезжающих в Грузию, следует быть внимательными. Что касается машин в самой Грузии, то наличие тут доверенности не является обязательным для управления автомобилями, зарегистрированными в стране.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283463554_0:0:903:677_1920x0_80_0_0_3da4a9690fb89df273dba881533759e9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, туризм в грузии, путешествия, транспорт в грузии, транспорт, россия
мультимедиа, туризм в грузии, путешествия, транспорт в грузии, транспорт, россия
Ваш автомобиль? Чем докажете?
12:52 20.10.2023 (обновлено: 13:27 20.10.2023)
На сухопутных границах Грузии с октября стали требовать предъявить доверенность на машину, если она не принадлежит водителю
Раньше пограничники интересовались наличием доверенности крайне редко, обычно в тех случаях, если автомобиль был очень дорогим. Теперь проверяют машины с иностранными номерами намного чаще. Водители пишут, что кого-то без доверенности пропустили "в последний раз", кого-то развернули на границе, а у кого-то была доверенность и он спокойно проехал.
В любом случае, водителям машин, въезжающих в Грузию, следует быть внимательными. Что касается машин в самой Грузии, то наличие тут доверенности не является обязательным для управления автомобилями, зарегистрированными в стране.