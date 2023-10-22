https://sputnik-georgia.ru/20231022/goblin-o-bolshoy-voyne-na-blizhnem-vostoke-i-glavnykh-plodakh-otnosheniy-rf-i-kitaya---video-283527206.html

Гоблин о большой войне на Ближнем Востоке и главных плодах отношений РФ и Китая – видео

Гоблин о большой войне на Ближнем Востоке и главных плодах отношений РФ и Китая – видео

Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 22.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-22T09:20+0400

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мультимедиа

видео

в мире

ближний восток

китай

армения

владимир путин

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В новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" смотрите: как прошел визит Владимира Путина в Китай? Кто главный выгодоприобретатель войны на Ближнем Востоке? Почему Армения идет по пути Украины? Зачем Россия отозвала ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний? Подробнее смотрите в видео.

ближний восток

китай

армения

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2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, ближний восток, китай, армения, владимир путин, видео