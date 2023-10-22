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Гоблин о большой войне на Ближнем Востоке и главных плодах отношений РФ и Китая – видео
Гоблин о большой войне на Ближнем Востоке и главных плодах отношений РФ и Китая – видео
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 22.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-22T09:20+0400
2023-10-22T09:20+0400
2023-10-22T09:55+0400
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ближний восток
китай
армения
владимир путин
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В новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" смотрите: как прошел визит Владимира Путина в Китай? Кто главный выгодоприобретатель войны на Ближнем Востоке? Почему Армения идет по пути Украины? Зачем Россия отозвала ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний? Подробнее смотрите в видео.
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китай
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мультимедиа, видео, в мире, ближний восток, китай, армения, владимир путин, видео
мультимедиа, видео, в мире, ближний восток, китай, армения, владимир путин, видео
Гоблин о большой войне на Ближнем Востоке и главных плодах отношений РФ и Китая – видео
09:20 22.10.2023 (обновлено: 09:55 22.10.2023)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином"
В новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" смотрите: как прошел визит Владимира Путина в Китай? Кто главный выгодоприобретатель войны на Ближнем Востоке?
Почему Армения идет по пути Украины? Зачем Россия отозвала ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний?
Подробнее смотрите в видео.