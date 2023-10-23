https://sputnik-georgia.ru/20231023/kaladze-gruziya-100-poluchit-status-kandidata-v-es-283577114.html

Каладзе: Грузия 100% получит статус кандидата в ЕС

Каладзе: Грузия 100% получит статус кандидата в ЕС

Нет никаких аргументов, почему Грузия не должна получить статус кандидата 23.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-23T16:41+0400

2023-10-23T16:41+0400

2023-10-23T16:41+0400

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каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Грузия выполнила все поставленные ей условия, соответственно, она со 100% гарантией получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе журналистам. Ранее один из представителей политического объединения "Объединенная оппозиция – Сила в единстве" Мурман Думбадзе написал в соцсети, что Грузия не заслуживает статуса кандидата в ЕС. Если же, по его словам, Грузия получит статус, это продлит власть "Грузинской мечты" до 2030 года. "Это будет катастрофой", – написал Думбадзе. Он подчеркнул, что Грузия выполнила все условия Евросоюза."Все было выполнено, все сделано. Просто не остается никаких аргументов, почему мы не должны получить статус. Если будет принято несправедливое решение, мы выйдем и дадим разъяснения обществу. Если оценивать по сегодняшнему дню, Грузия 100% получит статус", – отметил Каладзе.Кроме того, он прокомментировал утверждения крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", которая была инициатором создания "Объединенной оппозиции" к парламентским выборам 2020 года, о том, что получение Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз будет заслугой грузинского народа, а не властей. Каладзе подчеркнул, что большая часть населения с 2012 года на всех выборах избирает именно "Грузинскую мечту" и власти представляют народ.Грузию в конце года можно будет поздравить со статусом страны-кандидата ЕС – "Сила народа">>"Национальное движение" застряло в том прошлом и в той грязи, с какими методами и с каким отношением они управляли страной. Эти люди не смогли и правильно не проанализировали, почему наше население отправило их туда, где они сегодня находятся", – заявил Каладзе. По его словам, "Нацдвижение" – очень опасная политическая сила, которая готова пожертвовать своей страной в интересах другой страны. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет итоговое решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС. Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Экономика Грузии достигла минимального уровня ЕС – спикер парламента>>В июне 2022 года статус кандидата на вступление в Евросоюз получили Украина и Молдова, а Грузии была предоставлена европейская перспектива. Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий.Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии.Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.В Европе понимают значимость Грузии – депутаты "Грузинской мечты">>Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение