https://sputnik-georgia.ru/20231023/kurs-lari-dollar-283511225.html

Курс лари на понедельник – 2,6958 GEL/$

Курс лари на понедельник – 2,6958 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0002 лари по отношению к доллару 23.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-23T09:20+0400

2023-10-23T09:20+0400

2023-10-23T09:20+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

национальный банк грузии

доллар

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 октября в размере 2,6958 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0002 лари по отношению к доллару.

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