https://sputnik-georgia.ru/20231023/narodnye-primety-na-filippov-den-2023-chto-nelzya-delat-24-oktyabrya-283557934.html

Народные приметы на Филиппов день 2023: что нельзя делать 24 октября?

Народные приметы на Филиппов день 2023: что нельзя делать 24 октября?

По церковному календарю 24 октября поминают святого Филиппа – апостола из числа 70-ти учеников Христа 23.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-23T14:38+0400

2023-10-23T14:38+0400

2023-10-23T14:53+0400

справки

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В народном календаре праздник называется Филиппов день, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Филиппов день и о народных приметах 24 октября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Апостол Филипп был великим тружеником, поэтому бездельничать, лениться и откладывать дела с 24 октября на другой день нельзя – по приметам удача и благополучие покинут лентяев и бездельников. По народным приметам использовать острые предметы в Филиппов день нельзя – травмы, полученные 24 октября, трудно заживают, доставляя постоянно неприятные ощущения. Нельзя в Филиппов день откладывать уборку дома – это плохая примета, весь следующий год можно провести в нищете. В Филиппов день нельзя оставлять надолго открытыми окна или даже форточку – по приметам темные силы могут забрать энергию, восстановить которую будет очень сложно. Нельзя 24 октября есть сладкое – есть примета, что это может притянуть мошенников, которые сладкими речами смогут выманить деньги, усыпив вашу бдительность. По народным приметам нельзя в Филиппов день играть с огнем – можно привлечь в дом злые силы, от которых избавиться будет сложно. Народные приметы По народным приметам, если в Филиппов день начался снегопад, значит зима предстоит суровая. Весна будет ранней, если речки к 24 октября успели покрыться льдом, а если в Филиппов день стоит теплая погода – это верная примета, что лето будет дождливым. Предстоящий год будет сложным во всех отношениях, если 24 октября продолжается листопад, а если к Филиппову дню все листья с деревьев уже опали – это примета, что год обещает быть удачным. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки