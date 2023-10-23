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Воровали алкоголь: двух граждан Грузии задержали в Германии
Воровали алкоголь: двух граждан Грузии задержали в Германии
Вместе с выходцами из Грузии был задержан гражданин Украины 23.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-23T10:47+0400
2023-10-23T10:47+0400
2023-10-23T11:53+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Немецкие правоохранители задержали двух молодых граждан Грузии за кражу в магазине в городе Розенхайм.Как сообщает телекомпания "Рустави 2", речь идет о краже дорогостоящих алкогольных напитков. Полиция задержала обвиняемых непосредственно во время преступления.Помимо 32 и 37-летних граждан Грузии, задержан 48-летний гражданин Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, германия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, германия, новости, тбилиси
Воровали алкоголь: двух граждан Грузии задержали в Германии
10:47 23.10.2023 (обновлено: 11:53 23.10.2023)
Вместе с выходцами из Грузии был задержан гражданин Украины
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Немецкие правоохранители задержали двух молодых граждан Грузии за кражу в магазине в городе Розенхайм.
Как сообщает телекомпания "Рустави 2
", речь идет о краже дорогостоящих алкогольных напитков.
Полиция задержала обвиняемых непосредственно во время преступления.
Помимо 32 и 37-летних граждан Грузии, задержан 48-летний гражданин Украины.