https://sputnik-georgia.ru/20231023/vorovali-alkogol-dvukh-grazhdan-gruzii-zaderzhali-v-germanii--283550110.html

Воровали алкоголь: двух граждан Грузии задержали в Германии

Воровали алкоголь: двух граждан Грузии задержали в Германии

Вместе с выходцами из Грузии был задержан гражданин Украины 23.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Немецкие правоохранители задержали двух молодых граждан Грузии за кражу в магазине в городе Розенхайм.Как сообщает телекомпания "Рустави 2", речь идет о краже дорогостоящих алкогольных напитков. Полиция задержала обвиняемых непосредственно во время преступления.Помимо 32 и 37-летних граждан Грузии, задержан 48-летний гражданин Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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