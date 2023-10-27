https://sputnik-georgia.ru/20231027/narodnye-primety-na-efimov-den-2023-chto-nelzya-delat-28-oktyabrya-283715181.html

Народные приметы на Ефимов день 2023: что нельзя делать 28 октября?

Народные приметы на Ефимов день 2023: что нельзя делать 28 октября?

Православная церковь 28 октября поминает преподобного Евфимия Солунского, жившего в IX веке 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T15:19+0400

2023-10-27T15:19+0400

2023-10-27T15:19+0400

справки

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В народном календаре праздник называется Ефимов день, или Ефимий Пчельник, так как 28 октября пчел убирали в зимовник. Что нельзя делать в Ефимов день и о народных приметах 28 октября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Ефимов день нельзя стирать и гладить, особенно постельное белье – можно притянуть различные болезни. Нельзя 28 октября чинить поломанные вещи – по приметам можно получить серьезную травму. В Ефимов день нельзя говорить о планах на будущее. Есть примета, что они в жизнь так и не воплотятся. Нельзя 28 октября грустить, думать о плохом и плакать – по приметам можно притянуть в дом неприятности. По народным приметам нельзя девушкам и женщинам в Ефимов день плести косы, чтобы не привлечь в дом финансовые трудности. Народные приметы По народным приметам надвигается ненастье, если тучи в Ефимов день сбегаются в одно место, а если небо 28 октября чистое и голубое, то сохранится солнечная и теплая погода. Ожидается пасмурная погода, если в Ефимов день есть облако над восходящим солнцем, а если 28 октября понижается атмосферное давление – это верная примета, что поднимется сильный ветер. Зима ожидается мягкая, если в Ефимов день появились комары, а обилие 28 октября сосновых и ольховых шишек – это примета, указывающая, что урожай ячменя будет богатый. В старину предсказывали погоду и по поведению животных. Так, например, предстоит теплая погода, если свинья чешется, если визжит – к ненастью, а если таскает солому – это верная примета, что надвигается буря. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки