https://sputnik-georgia.ru/20231027/tysyachi-russkikh-soldat-pokhoroneny-v-gruzii-otdav-za-nee-zhizni----mzhavanadze-283732247.html
Тысячи русских солдат похоронены в Грузии, отдав за нее жизни – Мжаванадзе
Тысячи русских солдат похоронены в Грузии, отдав за нее жизни – Мжаванадзе
Могилы нескольких тысяч российских воинов, которые боролись против Османской Империи за возвращение Аджарии, Гурии и Самцхе-Джавахети в состав Грузии... 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T16:52+0400
2023-10-27T16:52+0400
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Об этом рассказал председатель организации "Объединение правозащитников" Николоз Мжаванадзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Если бы российские войска не вошли в Грузию в 1878 году, не было бы Аджарии, Гурии и Джавахети в составе Грузии. Этого не помнят, не знают... Я тоже не знал, что 4 тысячи российских солдат похоронены там", – рассказал Мжаванадзе.По его словам, на братской могиле российских солдат стоят памятники и кресты, которые нужно сохранить.Николоз Мжаванадзе призывает власти Грузии присвоить кладбищу, где похоронены российские войны, статус Памятника культурного наследия.С 70-х годов XVI века Аджария оказалась в пределах границ Османской империи и на долгое время оторванной от Грузии. Победа России в русско-турецкой войне 1877-1878 годов принесла свободу от турецкого ига как Аджарии, так и Грузии. В 1878 году решением Берлинского конгресса Аджария была передана Российской империи. С 1921 года Аджария находилась в статусе Аджарской АССР на территории Грузии. С обретением Грузией независимости Аджария значится Автономной Республикой в составе Грузии, но с особым государственным статусом.
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мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, аджария, гурия, самцхе-джавахети, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, аджария, гурия, самцхе-джавахети, пресс-центр, видео
Тысячи русских солдат похоронены в Грузии, отдав за нее жизни – Мжаванадзе
16:52 27.10.2023 (обновлено: 17:01 27.10.2023)
Могилы нескольких тысяч российских воинов, которые боролись против Османской Империи за возвращение Аджарии, Гурии и Самцхе-Джавахети в состав Грузии, находятся в Бобоквати, Хуцубани и Цихисдзири и нуждаются в сохранении
Об этом рассказал председатель организации "Объединение правозащитников" Николоз Мжаванадзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Если бы российские войска не вошли в Грузию в 1878 году, не было бы Аджарии, Гурии и Джавахети в составе Грузии. Этого не помнят, не знают... Я тоже не знал, что 4 тысячи российских солдат похоронены там", – рассказал Мжаванадзе.
По его словам, на братской могиле российских солдат стоят памятники и кресты, которые нужно сохранить.
Николоз Мжаванадзе призывает власти Грузии присвоить кладбищу, где похоронены российские войны, статус Памятника культурного наследия.
С 70-х годов XVI века Аджария оказалась в пределах границ Османской империи и на долгое время оторванной от Грузии. Победа России в русско-турецкой войне 1877-1878 годов принесла свободу от турецкого ига как Аджарии, так и Грузии. В 1878 году решением Берлинского конгресса Аджария была передана Российской империи. С 1921 года Аджария находилась в статусе Аджарской АССР на территории Грузии. С обретением Грузией независимости Аджария значится Автономной Республикой в составе Грузии, но с особым государственным статусом.