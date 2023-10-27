https://sputnik-georgia.ru/20231027/vozrast-zhilykh-domov-v-gruzii-283733801.html

Возраст жилых домов в Грузии

Возраст жилых домов в Грузии

По последним данным, большинство жилых домов в Грузии (230 002) были построены в 1961-1970 годах, из которых больше всего (59 518) было построено в Тбилиси 27.10.2023, Sputnik Грузия

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По последним данным, большинство жилых домов в Грузии (230 002) были построены в 1961-1970 годах, из которых больше всего (59 518) было построено в Тбилиси. Согласно данным управления Национальной службы статистики, самые старые жилые дома в стране были построены до 1919 года. Их число составляет 31 790, из которых 19 018 были построены в Тбилиси. Имерети занимает второе место по количеству старинных домов, где до 1919 года было построено 3 783 дома, меньше всего домов было построено в Гурии до указанного периода – их число составляет 383.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, в какие годы большинство домов были построены в Тбилиси и регионах страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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