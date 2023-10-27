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Возраст жилых домов в Грузии
Возраст жилых домов в Грузии
По последним данным, большинство жилых домов в Грузии (230 002) были построены в 1961-1970 годах, из которых больше всего (59 518) было построено в Тбилиси 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T20:15+0400
2023-10-27T20:15+0400
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По последним данным, большинство жилых домов в Грузии (230 002) были построены в 1961-1970 годах, из которых больше всего (59 518) было построено в Тбилиси. Согласно данным управления Национальной службы статистики, самые старые жилые дома в стране были построены до 1919 года. Их число составляет 31 790, из которых 19 018 были построены в Тбилиси. Имерети занимает второе место по количеству старинных домов, где до 1919 года было построено 3 783 дома, меньше всего домов было построено в Гурии до указанного периода – их число составляет 383.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, в какие годы большинство домов были построены в Тбилиси и регионах страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, инфографика, инфографика
Возраст жилых домов в Грузии
По последним данным, большинство жилых домов в Грузии (230 002) были построены в 1961-1970 годах, из которых больше всего (59 518) было построено в Тбилиси
По последним данным, большинство жилых домов в Грузии (230 002) были построены в 1961-1970 годах, из которых больше всего (59 518) было построено в Тбилиси. Согласно данным управления Национальной службы статистики, самые старые жилые дома в стране были построены до 1919 года. Их число составляет 31 790, из которых 19 018 были построены в Тбилиси. Имерети занимает второе место по количеству старинных домов, где до 1919 года было построено 3 783 дома, меньше всего домов было построено в Гурии до указанного периода – их число составляет 383.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, в какие годы большинство домов были построены в Тбилиси и регионах страны.