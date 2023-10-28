https://sputnik-georgia.ru/20231028/zvezdopad-protivostoyanie-planety-samye-yarkie-nebesnye-sobytiya-noyabrya-2023-283745796.html

Звездопад, противостояние, планеты: самые яркие небесные события ноября 2023

Звездопад, противостояние, планеты: самые яркие небесные события ноября 2023

Последний осенний месяц 2023 года богат на астрономические события – жители Земли в ноябре увидят звездопад, противостояния и крупнейшие планеты солнечной... 28.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-28T11:31+0400

2023-10-28T11:31+0400

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справки

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Когда можно наблюдать самые яркие небесные события в ноябре 2023 года, читайте в Sputnik Грузия. Противостояния В ноябре астрономы-любители смогут наблюдать сразу два противостояния. Юпитер достигнет противостояния с Солнцем 3 ноября – находясь на ближайшем расстоянии от Земли, планета станет очень яркой и будет вида всю ночь. Крупнейшая планета солнечной системы прекрасно будет наблюдаться на ночном небе еще несколько недель. Второе противостояние – Урана с Солнцем – земляне увидят 13 ноября. Планета Уран будет трудно различима на небе, даже достигнув наибольшей яркости, поэтому лучше вооружиться небольшим телескопом. Специалисты советуют наблюдать Уран около полуночи, когда планета будет видна лучше всего. Звездопад Леониды В ноябре землян ждет еще одно яркое небесное событие – звездопад Леониды. Осенний метеорный поток жители нашей планеты могут ежегодно наблюдать с 6 по30 ноября. Метеорный поток достигнет своего пика 17-18 ноября. Радиант звездопада Леониды, который на пике подарит до 15 ярких метеоров в час, находится в созвездии Льва. Обычно звездопад можно наблюдать из любой точки Земли, но более яркое зрелище увидят жители Северного полушария. Планеты В ноябре астрономы-любители смогут наблюдать в небе пять планет – Юпитер, Сатурн, Уран, Венеру и Нептун. На ночном небе Юпитер и Уран в ноябре будут видны в созвездии Овен. Для наблюдений за Юпитером осень – достаточно благоприятный период. Диск крупнейшей планеты различим даже в бинокль, а в небольшой телескоп видны полосы и другие детали на поверхности Юпитера. Сатурн и Нептун желающие смогут увидеть на вечернем небе. Окольцованную планету и спутник Титан можно наблюдать в созвездии Водолей. Нептун будет виден вечером над южным горизонтом 1-26 ноября в созвездие Рыбы, а 27-30 ноября – в созвездии Водолей. Планету Венера 1-2 ноября можно увидеть на утреннем небе в созвездии Лев, а 2-30 ноября – в созвездии Дева. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки