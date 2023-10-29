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Модный защитник "Нью-Орлеан Сэйнтс" и овцы в центре Мадрида: недельный юмор в кадре
Модный защитник "Нью-Орлеан Сэйнтс" и овцы в центре Мадрида: недельный юмор в кадре
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 29.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-29T09:17+0400
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире
Модный защитник "Нью-Орлеан Сэйнтс" и овцы в центре Мадрида: недельный юмор в кадре
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AFP 2023 / AFP stringer
Страус стоит рядом с тыквой в зоопарке Кали во время празднования Хэллоуина в Колумбии.
Страус стоит рядом с тыквой в зоопарке Кали во время празднования Хэллоуина в Колумбии.
© AFP 2023 / Andrei Pungovschi
Медведь на одной из дорог в Румынии ждет, когда водители принесут ему еду.
Медведь на одной из дорог в Румынии ждет, когда водители принесут ему еду.
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкУчастница Международного экспортного форума "Сделано в России" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Участница Международного экспортного форума "Сделано в России" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Suzuki Wagon будет представлен на выставке Japan Mobility Show в Токио.
Suzuki Wagon будет представлен на выставке Japan Mobility Show в Токио.
© AP Photo / Andy Wong
Китайские мужчины в головных уборах Нэчжи в Пекине.
Китайские мужчины в головных уборах Нэчжи в Пекине.
© AP Photo / Matias Delacroix
Мужчина на мотоцикле с собакой в Каракасе.
Мужчина на мотоцикле с собакой в Каракасе.
© AP Photo / Gerald Herbert
Защитник "Нью-Орлеан Сэйнтс" Элвин Камара выступает на пресс-конференции в Новом Орлеане.
Защитник "Нью-Орлеан Сэйнтс" Элвин Камара выступает на пресс-конференции в Новом Орлеане.
© AP Photo / Manu Fernandez
Сотни овец в центре Мадрида во время ежегодного парада.
Сотни овец в центре Мадрида во время ежегодного парада.
© AFP 2023 / Andrew Caballero-Reynolds
Бывший спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти беседует с Марджори Тейлор Грин, республиканкой от Джорджии, во время третьего тура голосования по избранию нового спикера в Вашингтоне.
Бывший спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти беседует с Марджори Тейлор Грин, республиканкой от Джорджии, во время третьего тура голосования по избранию нового спикера в Вашингтоне.
© AFP 2023 / Simon Wohlfahrt
Соревнования "Тыквенных регат" в Бельгии.
Соревнования "Тыквенных регат" в Бельгии.