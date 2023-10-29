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Модный защитник "Нью-Орлеан Сэйнтс" и овцы в центре Мадрида: недельный юмор в кадре
Модный защитник "Нью-Орлеан Сэйнтс" и овцы в центре Мадрида: недельный юмор в кадре
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 29.10.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире

Модный защитник "Нью-Орлеан Сэйнтс" и овцы в центре Мадрида: недельный юмор в кадре

09:17 29.10.2023
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НовостиTelegram
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AFP 2023 / AFP stringer

Страус стоит рядом с тыквой в зоопарке Кали во время празднования Хэллоуина в Колумбии.

Страус стоит рядом с тыквой в зоопарке Кали во время празднования Хэллоуина в Колумбии. - Sputnik Грузия
1/10
© AFP 2023 / AFP stringer

Страус стоит рядом с тыквой в зоопарке Кали во время празднования Хэллоуина в Колумбии.

© AFP 2023 / Andrei Pungovschi

Медведь на одной из дорог в Румынии ждет, когда водители принесут ему еду.

Медведь на одной из дорог в Румынии ждет, когда водители принесут ему еду. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Andrei Pungovschi

Медведь на одной из дорог в Румынии ждет, когда водители принесут ему еду.

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкУчастница Международного экспортного форума "Сделано в России" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Участница Международного экспортного форума Сделано в России в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
/
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Участница Международного экспортного форума "Сделано в России" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Suzuki Wagon будет представлен на выставке Japan Mobility Show в Токио.

Suzuki Wagon будет представлен на выставке Japan Mobility Show в Токио. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Suzuki Wagon будет представлен на выставке Japan Mobility Show в Токио.

© AP Photo / Andy Wong

Китайские мужчины в головных уборах Нэчжи в Пекине.

Китайские мужчины в головных уборах Нэчжи в Пекине. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Andy Wong

Китайские мужчины в головных уборах Нэчжи в Пекине.

© AP Photo / Matias Delacroix

Мужчина на мотоцикле с собакой в Каракасе.

Мужчина на мотоцикле с собакой в Каракасе. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Matias Delacroix

Мужчина на мотоцикле с собакой в Каракасе.

© AP Photo / Gerald Herbert

Защитник "Нью-Орлеан Сэйнтс" Элвин Камара выступает на пресс-конференции в Новом Орлеане.

Защитник &quot;Нью-Орлеан Сэйнтс&quot; Элвин Камара выступает на пресс-конференции в Новом Орлеане. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Gerald Herbert

Защитник "Нью-Орлеан Сэйнтс" Элвин Камара выступает на пресс-конференции в Новом Орлеане.

© AP Photo / Manu Fernandez

Сотни овец в центре Мадрида во время ежегодного парада.

Сотни овец в центре Мадрида во время ежегодного парада. - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Manu Fernandez

Сотни овец в центре Мадрида во время ежегодного парада.

© AFP 2023 / Andrew Caballero-Reynolds

Бывший спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти беседует с Марджори Тейлор Грин, республиканкой от Джорджии, во время третьего тура голосования по избранию нового спикера в Вашингтоне.

Бывший спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти беседует с Марджори Тейлор Грин, республиканкой от Джорджии, во время третьего тура голосования по избранию нового спикера в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
9/10
© AFP 2023 / Andrew Caballero-Reynolds

Бывший спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти беседует с Марджори Тейлор Грин, республиканкой от Джорджии, во время третьего тура голосования по избранию нового спикера в Вашингтоне.

© AFP 2023 / Simon Wohlfahrt

Соревнования "Тыквенных регат" в Бельгии.

Соревнования &quot;Тыквенных регат&quot; в Бельгии. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Simon Wohlfahrt

Соревнования "Тыквенных регат" в Бельгии.

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