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Что будет с могилами русских воинов, погибших за Грузию? – Мжаванадзе

Что будет с могилами русских воинов, погибших за Грузию? – Мжаванадзе

Более четырех тысяч русских солдат погибли на земле Аджарии в войне против Османской Империи. Сегодня на местах их захоронений планируется построить гостиницы... 30.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-30T17:28+0400

2023-10-30T17:28+0400

2023-10-30T17:33+0400

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"Неделю назад я был в Кобулети и узнал, что частная компания воздвигает там дома и гостиницы. Есть опасения, что эти могилы окажутся в плачевном положении", – сказал Мжаванадзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Глава НПО просит грузинские власти сохранить могилы воинов в селах Бобоквати, Цихисдзири и Хуцубани Кобулетcкого района и придать месту статус объекта культурного наследия."Если бы российские войска не защитили бы Грузию в 1878 году, не было бы Аджарии, Гурии и Джавахети в составе Грузии. Этого уже не помнят сейчас, не знают", – рассказал Мжаванадзе.Кроме того, по его словам, важная историческая дата, победа над Османской империей, не нашла своего отражения в музеях региона. Если в Кобулетском музее еще имеются какие-то экспонаты, то в Государственном музее Аджарии нет даже упоминания о борьбе с Османской империей.С 70-х годов XVI века Аджария оказалась в пределах границ Османской империи и на долгое время оторванной от Грузии. Победа России в русско-турецкой войне 1877-1878 годов принесла свободу от турецкого ига как Аджарии, так и Грузии. В 1878 году решением Берлинского конгресса Аджария была передана Российской империи. С 1921 года Аджария находилась в статусе Аджарской АССР на территории Грузии. С обретением Грузией независимости Аджария значится Автономной Республикой в составе Грузии, но с особым государственным статусом.

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