https://sputnik-georgia.ru/20231030/narodnye-primety-na-lukov-den-2023-chto-nelzya-delat-31-oktyabrya-283777699.html

Народные приметы на Луков день 2023: что нельзя делать 31 октября?

Народные приметы на Луков день 2023: что нельзя делать 31 октября?

Православная церковь 31 октября поминает апостола и евангелиста Луку – первого иконописца и автора книги "Деяния Апостолов" 30.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-30T13:00+0400

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Праздник в народном календаре называют Луков день или Лука Голодный, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Луков день - о народных приметах 31 октября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам, в Луков день нельзя ломать ветви и рубить деревья – можно пораниться и рана будет долго заживать. Нельзя 31 октября давать в долг, даже самым близким людям – это плохая примета, предсказывающая не только потерю денег, но и родного человека. В Луков день нельзя напиваться и переедать – по приметам, здоровье ухудшиться, а процесс выздоровления затянется. По народным приметам, нельзя в Луков день ходить в лес – темные силы могут заманить в чащу, откуда выбраться будет очень трудно. Свататься и отмечать свадьбы 31 октября нельзя – по приметам, брак будет недолгим. Народные приметы По народным приметам, зима наступит нескоро, если снег в Луков день еще не выпал. Ожидается солнечная погода, если в Луков день облака плывут с севера на юг, а если 31 октября домашние птицы нахохлились – это верная примета, что пойдет дождь. Поднимется сильный ветер, если кошка в Луков день царапает пол, а если месяц 31 октября бледный и мутный – это примета, что выпадет снег. По народным приметам, потеплеет, если лошадь фыркает, а если она храпит – значит надвигается ненастье. Материал подготовлен на основе открытых источников

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