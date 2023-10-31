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Народные приметы на Иванов день 2023: что нельзя делать 1 ноября?
Народные приметы на Иванов день 2023: что нельзя делать 1 ноября?
Православная церковь 1 ноября отмечает день перенесения мощей святого Иоанна Рыльского из города Средца (Софии) в Тырнов (тогдашнюю столицу Болгарского... 31.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-31T14:28+0400
2023-10-31T14:28+0400
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Праздник в народном календаре называют Иванов день, или Проводы осени, так как люди считали, что именно с 1 ноября начинается зима. Что нельзя делать в Иванов день и о народных приметах 1 ноября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Иванов день нельзя сушить одежду и белье на улице – это может привести к болезни. Нельзя 1 ноября сcориться, конфликтовать и выяснять отношения – по приметам конфликт затянется надолго, превращая родных и друзей во врагов. В Иванов день нельзя убивать пауков – есть примета, что души предков, переселяются в них. По народным приметам нельзя 1 ноября надолго оставлять открытыми двери и окна – в дом может пробраться нечистая сила. Нельзя в Иванов день отказывать в помощи и в подаянии неимущим – по приметам можно оказаться на их месте. Народные приметы По народным приметам зима будет теплой, а весна ранней, если погода в Иванов день солнечная и теплая. Снега в ближайший месяц не будет, если 1 ноября идет дождь, а если в Иванов день птицы высоко летят – это верная примета, что ожидается снегопад. Скоро наступят заморозки, если 1 ноября ярко мерцают звезды, а если ночью выпал снег – это примета, что ожидается сильный мороз. По народным приметам весна будет поздней и холодной, если в Иванов день идет снег, а если земля успела к 1 ноября промерзнуть, значит предстоящий год будет урожайным. Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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справки , религия , общество
справки , религия , общество
Народные приметы на Иванов день 2023: что нельзя делать 1 ноября?
14:28 31.10.2023 (обновлено: 15:36 31.10.2023)
Православная церковь 1 ноября отмечает день перенесения мощей святого Иоанна Рыльского из города Средца (Софии) в Тырнов (тогдашнюю столицу Болгарского государства) в 1238 году
Праздник в народном календаре называют Иванов день, или Проводы осени, так как люди считали, что именно с 1 ноября начинается зима.
Что нельзя делать в Иванов день и о народных приметах 1 ноября, читайте в Sputnik Грузия.
По народным приметам в Иванов день нельзя сушить одежду и белье на улице – это может привести к болезни.
Нельзя 1 ноября сcориться, конфликтовать и выяснять отношения – по приметам конфликт затянется надолго, превращая родных и друзей во врагов.
В Иванов день нельзя убивать пауков – есть примета, что души предков, переселяются в них.
По народным приметам нельзя 1 ноября надолго оставлять открытыми двери и окна – в дом может пробраться нечистая сила.
Нельзя в Иванов день отказывать в помощи и в подаянии неимущим – по приметам можно оказаться на их месте.
По народным приметам зима будет теплой, а весна ранней, если погода в Иванов день солнечная и теплая.
Снега в ближайший месяц не будет, если 1 ноября идет дождь, а если в Иванов день птицы высоко летят – это верная примета, что ожидается снегопад.
Скоро наступят заморозки, если 1 ноября ярко мерцают звезды, а если ночью выпал снег – это примета, что ожидается сильный мороз.
По народным приметам весна будет поздней и холодной, если в Иванов день идет снег, а если земля успела к 1 ноября промерзнуть, значит предстоящий год будет урожайным.
Материал подготовлен на основе открытых источников