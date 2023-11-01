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Самые опасные дороги мира: одна из них в горах Грузии – видео

Самые опасные дороги мира: одна из них в горах Грузии – видео

Высокогорный регион Тушети известен не только красивыми пейзажами, но и опасной дорогой, проехать по которой решится не каждый. Смотрите видео Sputnik, как... 01.11.2023, Sputnik Грузия

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Дорога, по которой можно попасть в этот живописный край, считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и во всем мире, а ее длина – 72 километра. Несмотря на трудный путь, туристов привлекает этот регион, и многие стремятся туда, чтобы увидеть его красоту.Перевал Абано расположен на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Чтобы преодолеть сложный маршрут среди гор, необходимы умение и опыт. С октября по май дорогу закрывают, попасть по ней в Тушети можно только летом и в сентябре.

тушети

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