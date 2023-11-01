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Самые опасные дороги мира: одна из них в горах Грузии – видео
Самые опасные дороги мира: одна из них в горах Грузии – видео
Высокогорный регион Тушети известен не только красивыми пейзажами, но и опасной дорогой, проехать по которой решится не каждый. Смотрите видео Sputnik, как... 01.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-01T12:16+0400
2023-11-01T12:16+0400
2023-11-01T12:56+0400
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Дорога, по которой можно попасть в этот живописный край, считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и во всем мире, а ее длина – 72 километра. Несмотря на трудный путь, туристов привлекает этот регион, и многие стремятся туда, чтобы увидеть его красоту.Перевал Абано расположен на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Чтобы преодолеть сложный маршрут среди гор, необходимы умение и опыт. С октября по май дорогу закрывают, попасть по ней в Тушети можно только летом и в сентябре.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, дороги, транспорт, транспорт в грузии, тушети, туризм в грузии, путешествия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, дороги, транспорт, транспорт в грузии, тушети, туризм в грузии, путешествия, видео
Самые опасные дороги мира: одна из них в горах Грузии – видео
12:16 01.11.2023 (обновлено: 12:56 01.11.2023)
Высокогорный регион Тушети известен не только красивыми пейзажами, но и опасной дорогой, проехать по которой решится не каждый. Смотрите видео Sputnik, как рискуя водители преодолевают сложный маршрут
Дорога, по которой можно попасть в этот живописный край, считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и во всем мире, а ее длина – 72 километра. Несмотря на трудный путь, туристов привлекает этот регион, и многие стремятся туда, чтобы увидеть его красоту.
Перевал Абано расположен на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Чтобы преодолеть сложный маршрут среди гор, необходимы умение и опыт. С октября по май дорогу закрывают, попасть по ней в Тушети можно только летом и в сентябре.