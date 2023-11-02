https://sputnik-georgia.ru/20231102/meriya-tbilisi-prodolzhaet-zamenyat-avariynye-doma-novymi--chered-doshel-do-samgori-283898170.html

Мэрия Тбилиси продолжает заменять аварийные дома новыми – черед дошел до Самгори

Мэрия Тбилиси продолжает заменять аварийные дома новыми – черед дошел до Самгори

На программу замены аварийных домов в 2023 году выделено 20 миллионов лари 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T09:20+0400

2023-11-02T09:20+0400

2023-11-02T09:20+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Запланирована замена еще одного аварийного здания, расположенного в Самгорском районе на улице Чичинадзе в Тбилиси, заявил мэр Каха Каладзе. У здания третья категория аварийности. В рамках программы замены аварийных домов вместо старого здания появится современный жилой корпус. После завершения проекта жильцы получат отремонтированные квартиры той площади, которой они владели в аварийном здании. В период строительства нового корпуса жильцы будут обеспечены съемными квартирами. По словам Каладзе, новые квартиры получат 26 семей. Мэр еще раз подчеркнул, что мэрия выдаст исключительно столько квадратных метров жилплощади, сколько они имели в старом корпусе. Мэр дал обещание, что проект продолжится и в течение последующих лет аварийные корпуса будут заменены новыми домами. Жители аварийного дома в Тбилиси получат новые квартиры>>Каладзе в начале 2022 года анонсировал программу по замене старых аварийных зданий, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари (около 7,5 миллиона долларов). По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.По данным мэрии, и в 2023 году на замену аварийных домов выделено 20 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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