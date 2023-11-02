https://sputnik-georgia.ru/20231102/moskovskie-uchenye-sozdali-model-pecheni-cheloveka-dlya-obucheniya-vrachey-283904400.html
Московские ученые создали модель печени человека для обучения врачей
Московские ученые создали модель печени человека для обучения врачей
Фантом печени обладает двумя важными качествами – реалистичностью и долговечностью 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T11:50+0400
2023-11-02T11:50+0400
2023-11-02T11:58+0400
новости
россия
наука
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/02/283904235_0:21:1153:670_1920x0_80_0_0_0b58eda4486bb3a09d7e6d6614a95806.png
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Ученые из Москвы разработали фантом, имитирующий печень человека, который предназначен для обучения молодых специалистов и совершенствования навыков опытных врачей, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Специалисты благодаря учебной модели смогут развить навыки выполнения важных манипуляций, в том числе обнаруживать патологии под ультразвуковым контролем. Находка обладает двумя важными качествами – реалистичностью и долговечностью, отметила она.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/02/283904235_116:0:1037:691_1920x0_80_0_0_8d53865c791da8516143b3d7065032f2.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, наука, москва
новости, россия, наука, москва
Московские ученые создали модель печени человека для обучения врачей
11:50 02.11.2023 (обновлено: 11:58 02.11.2023)
Фантом печени обладает двумя важными качествами – реалистичностью и долговечностью
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Ученые из Москвы разработали фантом, имитирующий печень человека, который предназначен для обучения молодых специалистов и совершенствования навыков опытных врачей, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Мы не прекращаем работу по повышению качества медицинской помощи пациентам. Для этого наши ученые разработали фантом, имитирующий печень человека. Он предназначен для обучения молодых специалистов и совершенствования навыков опытных врачей", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Специалисты благодаря учебной модели смогут развить навыки выполнения важных манипуляций, в том числе обнаруживать патологии под ультразвуковым контролем.
"Так как зарубежные аналоги сейчас не всегда доступны, то наша отечественная разработка становится настоящей находкой для специалистов", – цитируют в материале Ракову.
Находка обладает двумя важными качествами – реалистичностью и долговечностью, отметила она.