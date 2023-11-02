https://sputnik-georgia.ru/20231102/moskovskie-uchenye-sozdali-model-pecheni-cheloveka-dlya-obucheniya-vrachey-283904400.html

Московские ученые создали модель печени человека для обучения врачей

Московские ученые создали модель печени человека для обучения врачей

Фантом печени обладает двумя важными качествами – реалистичностью и долговечностью 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T11:50+0400

2023-11-02T11:50+0400

2023-11-02T11:58+0400

новости

россия

наука

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/02/283904235_0:21:1153:670_1920x0_80_0_0_0b58eda4486bb3a09d7e6d6614a95806.png

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Ученые из Москвы разработали фантом, имитирующий печень человека, который предназначен для обучения молодых специалистов и совершенствования навыков опытных врачей, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Специалисты благодаря учебной модели смогут развить навыки выполнения важных манипуляций, в том числе обнаруживать патологии под ультразвуковым контролем. Находка обладает двумя важными качествами – реалистичностью и долговечностью, отметила она.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, россия, наука, москва