https://sputnik-georgia.ru/20231102/narodnye-primety-na-illarionov-den-chto-nelzya-delat-3-noyabrya-283907736.html

Народные приметы на Илларионов день: что нельзя делать 3 ноября?

Народные приметы на Илларионов день: что нельзя делать 3 ноября?

Православная церковь 3 ноября поминает преподобного Илариона Великого, жившего в IV веке 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T15:35+0400

2023-11-02T15:35+0400

2023-11-02T15:35+0400

справки

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В народном календаре праздник называют Илларионов день, с ним связано много примет, суеверий и запретов. Что нельзя делать в Илларионов день: о народных приметах 3 ноября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Илларионов день нельзя ссориться, ругаться и сквернословить – конфликты и неудачи будут сопутствовать весь год. Нельзя 3 ноября отправляться в путешествие – по приметам можно потерять благополучие. В Илларионов день нельзя задерживаться на перекрестках и развилках – это плохая примета, сулящая неприятности. По народным приметам нельзя 3 ноября отказывать в помощи – можно самому оказаться в бедственном положении. Народные приметы Осень будет долгой и теплой, если к 3 ноября не все листья пожелтели на деревьях, а если жабы перестают квакать и прячутся в грязь – это верная примета, что ожидается похолодание. Скоро похолодает, если в Илларионов день погода выдалась солнечная, а если 3 ноября безветренно – это примета, что следующий день будет ясным и теплым. По народным приметам приближается зима, если птицы, формируя большие стаи, начинают миграцию и животные, активно запасаясь пищей, готовятся к холодам. Есть примета, что зима приближается, если вода начинает замерзать в реках и озерах. Весной вырастет много подснежников, если в Илларионов день выпал снег, а если снегопад не прекращается – по приметам урожай зерновых в предстоящем году будет богатый. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки