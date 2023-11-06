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Потрясающая красота Тушети: что скрывают горы Грузии – видео
Потрясающая красота Тушети: что скрывают горы Грузии – видео
Тушети – высокогорный регион с неповторимыми пейзажами. В этот красивый край нелегко попасть, сюда ведет лишь одна дорога, которая считается одной из самых... 06.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-06T22:59+0400
2023-11-06T22:59+0400
2023-11-06T23:27+0400
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В регионе Тушети множество уникальных памятников архитектуры и неповторимая атмосфера. Самый большой населенный пункт Тушети – это поселок Омало.Тот, кто решится преодолеть все сложности, чтобы попасть в Тушети, не пожалеет. Тут красивейшая природа и сохранившиеся до нашего времени древние крепости и башни.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, путешествия, туризм в грузии, горный туризм, тушети, национальный парк тушети, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, путешествия, туризм в грузии, горный туризм, тушети, национальный парк тушети, видео
Потрясающая красота Тушети: что скрывают горы Грузии – видео
22:59 06.11.2023 (обновлено: 23:27 06.11.2023)
Тушети – высокогорный регион с неповторимыми пейзажами. В этот красивый край нелегко попасть, сюда ведет лишь одна дорога, которая считается одной из самых опасных в мире
В регионе Тушети множество уникальных памятников архитектуры и неповторимая атмосфера. Самый большой населенный пункт Тушети – это поселок Омало.
Тот, кто решится преодолеть все сложности, чтобы попасть в Тушети, не пожалеет. Тут красивейшая природа и сохранившиеся до нашего времени древние крепости и башни.