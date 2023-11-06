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Потрясающая красота Тушети: что скрывают горы Грузии – видео

Потрясающая красота Тушети: что скрывают горы Грузии – видео

Тушети – высокогорный регион с неповторимыми пейзажами. В этот красивый край нелегко попасть, сюда ведет лишь одна дорога, которая считается одной из самых... 06.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-06T22:59+0400

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В регионе Тушети множество уникальных памятников архитектуры и неповторимая атмосфера. Самый большой населенный пункт Тушети – это поселок Омало.Тот, кто решится преодолеть все сложности, чтобы попасть в Тушети, не пожалеет. Тут красивейшая природа и сохранившиеся до нашего времени древние крепости и башни.

тушети

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