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Чары осенних пейзажей в разных странах – фото
Чары осенних пейзажей в разных странах – фото
Смотрите в фотоленте Sputnik снимки невероятных осенних пейзажей со всего мира 07.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-07T15:16+0400
2023-11-07T15:16+0400
2023-11-07T15:16+0400
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В каждой стране это время года по-своему прекрасно и очаровательно. Буйство красок и оттенков – красный, желтый зеленый, золото и багрянец. Парки и скверы, где опадает листва, дождливые улицы, кутающиеся в шарфы прохожие, – все это делает осенние снимки особенно пронзительными. Фотографы мира обожают осень за ее особую атмосферу.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире
Чары осенних пейзажей в разных странах – фото
Смотрите в фотоленте Sputnik снимки невероятных осенних пейзажей со всего мира
В каждой стране это время года по-своему прекрасно и очаровательно. Буйство красок и оттенков – красный, желтый зеленый, золото и багрянец.
Парки и скверы, где опадает листва, дождливые улицы, кутающиеся в шарфы прохожие, – все это делает осенние снимки особенно пронзительными. Фотографы мира обожают осень за ее особую атмосферу.
© AP Photo / Michael Probst
Осень в пригороде Франкфурта.
Осень в пригороде Франкфурта.
© photo: Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк
Люди прогуливаются на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село".
Люди прогуливаются на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село".
© AP Photo / Sergei Grits
Синица на ветке после первого снегопада в Таллине.
Синица на ветке после первого снегопада в Таллине.
© AFP 2023 / Paul Ellis
Пешеход на фоне здания в Георгианском квартале Ливерпуля.
Пешеход на фоне здания в Георгианском квартале Ливерпуля.
© AP Photo / Andy Wong
Женщины снимают на телефон свой танец в уезде Цзинта, провинция Ганьсу на северо-западе Китая.
Женщины снимают на телефон свой танец в уезде Цзинта, провинция Ганьсу на северо-западе Китая.
© AP Photo / Michael Probst
Осенние деревья во Франкфурте.
Осенние деревья во Франкфурте.
© AFP 2023 / Fred Tanneau
Дождливая осень во Франции.
Дождливая осень во Франции.
© AP Photo / David Zalubowski
Осень в Денвере.
© AFP 2023 / Andrej Ivanov
Осень в Канаде.