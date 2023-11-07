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https://sputnik-georgia.ru/20231107/284034264.html
Чары осенних пейзажей в разных странах – фото
Чары осенних пейзажей в разных странах – фото
Смотрите в фотоленте Sputnik снимки невероятных осенних пейзажей со всего мира 07.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-07T15:16+0400
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В каждой стране это время года по-своему прекрасно и очаровательно. Буйство красок и оттенков – красный, желтый зеленый, золото и багрянец. Парки и скверы, где опадает листва, дождливые улицы, кутающиеся в шарфы прохожие, – все это делает осенние снимки особенно пронзительными. Фотографы мира обожают осень за ее особую атмосферу.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире

Чары осенних пейзажей в разных странах – фото

15:16 07.11.2023
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НовостиTelegram
Смотрите в фотоленте Sputnik снимки невероятных осенних пейзажей со всего мира
В каждой стране это время года по-своему прекрасно и очаровательно. Буйство красок и оттенков – красный, желтый зеленый, золото и багрянец.
Парки и скверы, где опадает листва, дождливые улицы, кутающиеся в шарфы прохожие, – все это делает осенние снимки особенно пронзительными. Фотографы мира обожают осень за ее особую атмосферу.
© AP Photo / Michael Probst

Осень в пригороде Франкфурта.

Осень в пригороде Франкфурта. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Michael Probst

Осень в пригороде Франкфурта.

© photo: Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк

Люди прогуливаются на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село".

Люди прогуливаются на территории Государственного музея-заповедника &quot;Царское Село&quot;. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Alexander Galperin
/
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Люди прогуливаются на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село".

© AP Photo / Sergei Grits

Синица на ветке после первого снегопада в Таллине.

Синица на ветке после первого снегопада в Таллине. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Sergei Grits

Синица на ветке после первого снегопада в Таллине.

© AFP 2023 / Paul Ellis

Пешеход на фоне здания в Георгианском квартале Ливерпуля.

Пешеход на фоне здания в Георгианском квартале Ливерпуля. - Sputnik Грузия
4/10
© AFP 2023 / Paul Ellis

Пешеход на фоне здания в Георгианском квартале Ливерпуля.

© AP Photo / Andy Wong

Женщины снимают на телефон свой танец в уезде Цзинта, провинция Ганьсу на северо-западе Китая.

Женщины снимают на телефон свой танец в уезде Цзинта, провинция Ганьсу на северо-западе Китая. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Andy Wong

Женщины снимают на телефон свой танец в уезде Цзинта, провинция Ганьсу на северо-западе Китая.

© AP Photo / Michael Probst

Осенние деревья во Франкфурте.

Осенние деревья во Франкфурте. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Michael Probst

Осенние деревья во Франкфурте.

© AFP 2023 / Fred Tanneau

Дождливая осень во Франции.

Дождливая осень во Франции. - Sputnik Грузия
7/10
© AFP 2023 / Fred Tanneau

Дождливая осень во Франции.

© photo : CC BY-ND 2.0 / Kjetil Rimolsrønning

Осень в Эдинбурге.

Осень в Эдинбурге. - Sputnik Грузия
8/10
© photo : CC BY-ND 2.0 / Kjetil Rimolsrønning

Осень в Эдинбурге.

© AP Photo / David Zalubowski

Осень в Денвере.

Осень в Денвере. - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo / David Zalubowski

Осень в Денвере.

© AFP 2023 / Andrej Ivanov

Осень в Канаде.

Осень в Канаде. - Sputnik Грузия
10/10
© AFP 2023 / Andrej Ivanov

Осень в Канаде.

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