https://sputnik-georgia.ru/20231107/284034264.html

Чары осенних пейзажей в разных странах – фото

Чары осенних пейзажей в разных странах – фото

Смотрите в фотоленте Sputnik снимки невероятных осенних пейзажей со всего мира 07.11.2023, Sputnik Грузия

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В каждой стране это время года по-своему прекрасно и очаровательно. Буйство красок и оттенков – красный, желтый зеленый, золото и багрянец. Парки и скверы, где опадает листва, дождливые улицы, кутающиеся в шарфы прохожие, – все это делает осенние снимки особенно пронзительными. Фотографы мира обожают осень за ее особую атмосферу.

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