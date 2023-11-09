https://sputnik-georgia.ru/20231109/deystviya-prezidenta-gruzii-nekonstitutsionnye--deputat-284105028.html
Действия президента Грузии неконституционные – депутат
Действия президента Грузии неконституционные – депутат
Президент Грузии отправилась во Францию, предварительно не обратившись к администрации правительства за одобрением 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T16:01+0400
2023-11-09T16:01+0400
2023-11-09T16:11+0400
политика
грузия
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саломе зурабишвили
ираклий чиковани
грузинская мечта - демократическая грузия
грузия - евросоюз
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Действия президента Грузии Саломе Зурабишвили противоречат Конституции, ее действия доказывают, что она утратила легитимность и актуальность, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани. Зурабишвили накануне заявила, что 9 ноября отправится в столицу Франции для участия в Парижском форуме мира. По словам президента, она намерена делать то, что делала до сих пор – "продолжать лоббировать кандидатуру Грузии" для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. В администрации правительства заявили, что в связи с визитом Зурабишвили не обращалась к ним для одобрения визита. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.Новые требования к Грузии – обнародован отчет Еврокомиссии>>По словам депутата, правящая партия уже показала обществу, что президент нарушила Конституцию. Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в октябре 2023 года не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100. Президент Грузии продолжает визиты с нарушением Конституции – депутат>>Основанием для начала процедуры импичмента стали неодобренные правительством зарубежные визиты Зурабишвили. Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил позицию истцов (депутатов от правящей партии) о том, что президент нарушила Конституцию страны. Президентский срок Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий чиковани, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий чиковани, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз
Действия президента Грузии неконституционные – депутат
16:01 09.11.2023 (обновлено: 16:11 09.11.2023)
Президент Грузии отправилась во Францию, предварительно не обратившись к администрации правительства за одобрением
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Действия президента Грузии Саломе Зурабишвили противоречат Конституции, ее действия доказывают, что она утратила легитимность и актуальность, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани.
Зурабишвили накануне заявила, что 9 ноября отправится в столицу Франции для участия в Парижском форуме мира. По словам президента, она намерена делать то, что делала до сих пор – "продолжать лоббировать кандидатуру Грузии" для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. В администрации правительства заявили, что в связи с визитом Зурабишвили не обращалась к ним для одобрения визита.
"Президент продолжает подобные действия, что, конечно, вызывает сожаление. Абсолютно все обязаны уважать Конституцию, а тем более президент. После принятия решения о статусе (кандидата в ЕС – ред.), такие действия указывают на то, что Саломе Зурабишвили потеряла свою актуальность и пытается сохранить ее, и поэтому она все это делает", – заявил Чиковани.
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.
По словам депутата, правящая партия уже показала обществу, что президент нарушила Конституцию.
"Действия Саломе Зурабишвили являются неконституционными, и своими действиями она подтверждает, что потеряла легитимность и актуальность, и действует только с целью сохранения своего собственного политического реноме", – заявил Чиковани.
Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в октябре 2023 года не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100.
Основанием для начала процедуры импичмента стали неодобренные правительством зарубежные визиты Зурабишвили. Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил позицию истцов (депутатов от правящей партии) о том, что президент нарушила Конституцию страны.
Президентский срок Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах.