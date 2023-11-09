https://sputnik-georgia.ru/20231109/deystviya-prezidenta-gruzii-nekonstitutsionnye--deputat-284105028.html

Действия президента Грузии неконституционные – депутат

Действия президента Грузии неконституционные – депутат

Президент Грузии отправилась во Францию, предварительно не обратившись к администрации правительства за одобрением 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T16:01+0400

2023-11-09T16:01+0400

2023-11-09T16:11+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Действия президента Грузии Саломе Зурабишвили противоречат Конституции, ее действия доказывают, что она утратила легитимность и актуальность, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани. Зурабишвили накануне заявила, что 9 ноября отправится в столицу Франции для участия в Парижском форуме мира. По словам президента, она намерена делать то, что делала до сих пор – "продолжать лоббировать кандидатуру Грузии" для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. В администрации правительства заявили, что в связи с визитом Зурабишвили не обращалась к ним для одобрения визита. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.Новые требования к Грузии – обнародован отчет Еврокомиссии>>По словам депутата, правящая партия уже показала обществу, что президент нарушила Конституцию. Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в октябре 2023 года не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100. Президент Грузии продолжает визиты с нарушением Конституции – депутат>>Основанием для начала процедуры импичмента стали неодобренные правительством зарубежные визиты Зурабишвили. Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил позицию истцов (депутатов от правящей партии) о том, что президент нарушила Конституцию страны. Президентский срок Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий чиковани, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз