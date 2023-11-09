https://sputnik-georgia.ru/20231109/v-gruzii-raskryto-transnatsionalnoe-prestuplenie---moshenniki-kinuli-procter--gamble--284098561.html
В Грузии раскрыто транснациональное преступление - мошенники "кинули" Procter & Gamble
В Грузии раскрыто транснациональное преступление - мошенники "кинули" Procter & Gamble
Уголовное преследование по факту мошенничества продолжается во Франции 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T12:58+0400
2023-11-09T12:58+0400
2023-11-09T13:15+0400
происшествия
новости
грузия
франция
тбилиси
генеральная прокуратура грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/67/234096789_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a5f966374532177516ac481a3603c143.jpg
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии раскрыла транснациональное преступление - начато уголовное преследование в отношении двух физических и одного юридического лица по обвинению в отмывании более чем 330 тысяч евро, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе проведенного расследования установлено, что обвиняемые отправили поддельное сообщение на электронную почту иностранной компании Procter and Gamble от имени представителя партнерской компании. В результате потерпевшая компания Procter and Gamble обманным путем зачислила 333 132 евро на банковский счет фиктивного предприятия в Грузии. Члены преступной группы перевели указанную сумму частями за границу. Таким образом им удалось легализовать незаконные доходы. Борьба с преступными колл-центрами: прокуратура Грузии отчиталась о проделанной работе>>Двум физическим лицам и одному юридическому лицу предъявлено обвинение по факту легализации незаконных доходов, что наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет, а в случае юридического лица - ликвидацией или лишением права на труд и штрафом. На основании ходатайства прокуратуры обвиняемым в качестве меры пресечения уже избрали тюремное заключение. По основному преступлению – мошенничеству, совершенному в отношении Procter and Gamble, во Франции ведется уголовное преследование обвиняемых физических лиц. Прокуратура Грузии продолжает расследование с целью выявления и разоблачения членов преступной группы, а также других лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
франция
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/67/234096789_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_a893ba59d9ca356b709dcc40b6d295e0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, франция, тбилиси, генеральная прокуратура грузии
происшествия, новости, грузия, франция, тбилиси, генеральная прокуратура грузии
В Грузии раскрыто транснациональное преступление - мошенники "кинули" Procter & Gamble
12:58 09.11.2023 (обновлено: 13:15 09.11.2023)
Уголовное преследование по факту мошенничества продолжается во Франции
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии раскрыла транснациональное преступление - начато уголовное преследование в отношении двух физических и одного юридического лица по обвинению в отмывании более чем 330 тысяч евро, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проведенного расследования установлено, что обвиняемые отправили поддельное сообщение на электронную почту иностранной компании Procter and Gamble от имени представителя партнерской компании. В результате потерпевшая компания Procter and Gamble обманным путем зачислила 333 132 евро на банковский счет фиктивного предприятия в Грузии.
Члены преступной группы перевели указанную сумму частями за границу. Таким образом им удалось легализовать незаконные доходы.
Двум физическим лицам и одному юридическому лицу предъявлено обвинение по факту легализации незаконных доходов, что наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет, а в случае юридического лица - ликвидацией или лишением права на труд и штрафом.
На основании ходатайства прокуратуры обвиняемым в качестве меры пресечения уже избрали тюремное заключение.
По основному преступлению – мошенничеству, совершенному в отношении Procter and Gamble, во Франции ведется уголовное преследование обвиняемых физических лиц.
Прокуратура Грузии продолжает расследование с целью выявления и разоблачения членов преступной группы, а также других лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.