https://sputnik-georgia.ru/20231109/v-gruzii-raskryto-transnatsionalnoe-prestuplenie---moshenniki-kinuli-procter--gamble--284098561.html

В Грузии раскрыто транснациональное преступление - мошенники "кинули" Procter & Gamble

В Грузии раскрыто транснациональное преступление - мошенники "кинули" Procter & Gamble

Уголовное преследование по факту мошенничества продолжается во Франции 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T12:58+0400

2023-11-09T12:58+0400

2023-11-09T13:15+0400

происшествия

новости

грузия

франция

тбилиси

генеральная прокуратура грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/67/234096789_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a5f966374532177516ac481a3603c143.jpg

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии раскрыла транснациональное преступление - начато уголовное преследование в отношении двух физических и одного юридического лица по обвинению в отмывании более чем 330 тысяч евро, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе проведенного расследования установлено, что обвиняемые отправили поддельное сообщение на электронную почту иностранной компании Procter and Gamble от имени представителя партнерской компании. В результате потерпевшая компания Procter and Gamble обманным путем зачислила 333 132 евро на банковский счет фиктивного предприятия в Грузии. Члены преступной группы перевели указанную сумму частями за границу. Таким образом им удалось легализовать незаконные доходы. Борьба с преступными колл-центрами: прокуратура Грузии отчиталась о проделанной работе>>Двум физическим лицам и одному юридическому лицу предъявлено обвинение по факту легализации незаконных доходов, что наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет, а в случае юридического лица - ликвидацией или лишением права на труд и штрафом. На основании ходатайства прокуратуры обвиняемым в качестве меры пресечения уже избрали тюремное заключение. По основному преступлению – мошенничеству, совершенному в отношении Procter and Gamble, во Франции ведется уголовное преследование обвиняемых физических лиц. Прокуратура Грузии продолжает расследование с целью выявления и разоблачения членов преступной группы, а также других лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

франция

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, франция, тбилиси, генеральная прокуратура грузии