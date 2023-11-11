https://sputnik-georgia.ru/20231111/proverka-na-dorogakh-gruzii-za-zagryaznenie-vozdukha-oshtrafovany-bolee-1800-voditeley--284041777.html

Проверка на дорогах Грузии: за загрязнение воздуха оштрафованы более 1800 водителей

Проверка на дорогах Грузии: за загрязнение воздуха оштрафованы более 1800 водителей

Больше всего нарушений выявлено в Тбилиси, далее следуют Кутаиси, Батуми b Рустави 11.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-11T09:01+0400

2023-11-11T09:01+0400

2023-11-11T16:02+0400

грузия

новости

общество

батуми

кутаиси

тбилиси

грузинские дороги, машины и их водители

водители

загрязнение воздуха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262675658_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_985c9f957b10dbaf8a56d7df16cba797.jpg

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Очередные результаты проверки выхлопов автомобилей на дорогах Грузии показали, что инспекторы за последние два месяца оштрафовали 1 839 водителей за превышение содержания вредных веществ, говорится в сообщении Департаменте по надзору за окружающей средой. Контроль за выбросом загрязняющих веществ автомобилями на дорогах Грузии начался с 4 сентября этого года в четырех городах страны – Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. В прошлом году было собрано более 30 тысяч подписей, чтобы видимые выхлопы автомобилей стали считаться нарушением. Больше всего нарушений выявлено в Тбилиси – 803, далее следуют Кутаиси – 407, Батуми – 358, Рустави – 271. Из 1 839 штрафов 1 544 были выписаны на имя физического лица, а 295 – на имя юридических лиц. 1 009 штрафных квитанций были выписаны в отношении водителей легковых автомобилей, а 830 – водителей микроавтобусов. Красота ретроавтомобилей: удивительные машины старого времени в Грузии – фото>>Согласно принятым депутатами поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, физическое лицо-нарушитель будет оштрафовано на 100 лари (38 долларов) в первый раз, а при повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, – на 300 лари (115 долларов). Если спустя 15 дней нарушения вновь будет выявлено, то штраф составит уже 600 лари (около 230 долларов). Юридическое лицо будут штрафовать на 500 лари (192 доллара) в первый раз, на 1 500 лари (575 долларов) – в случае повторного нарушения, а на 3 тысячи лари (более 1 150 долларов) – в третий раз. Если штраф заплатят в течение 10 дней, его сумма уменьшится на 20%. При остановке транспортного средства и обнаружении превышения содержания вредных веществ, владелец, не согласный с результатами проверки, вправе потребовать доставить транспортное средство в ближайший пункт технического осмотра, где его повторно осмотрят. Если результаты подтвердятся, выданная штрафная квитанция останется в силе. Если результаты будут отличаться, то есть в центре технического осмотра у транспортного средства нарушений не обнаружат, штраф отменяется. В Тбилиси сносят гаражи, чтобы строить сады и детские площадки – видео>>С 1 января 2023 года в Грузии вступили в силу изменения в техническом регламенте для планового технического осмотра. Введены более строгие нормы в отношении вредных выбросов. Так, коэффициент выхлопов для авто с бензиновым двигателем теперь составляет 0,55% CO (вместо 0,6% раньше). Штраф за непройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. Но откладывать их оплату на потом не получится – на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

кутаиси

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, батуми, кутаиси, тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители, водители, загрязнение воздуха