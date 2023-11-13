https://sputnik-georgia.ru/20231113/popytka-manipulyatsii-obschestvennym-mneniem--kaladze-ob-oshibochnykh-dannykh-oprosa-284178335.html

Попытка манипуляции общественным мнением – Каладзе об ошибочных данных опроса

Попытка манипуляции общественным мнением – Каладзе об ошибочных данных опроса

Оппозиционный телеканал заказал и опубликовал данные опроса, в котором респонденты отвечали на вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы... 13.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-13T14:48+0400

2023-11-13T14:48+0400

2023-11-13T15:32+0400

грузия

политика

новости

каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Целенаправленная фальсификация результатов исследований происходит по заказу и с непосредственным участием оппозиции – это попытка манипуляции общественным мнением, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. В исследовании, заказанном оппозиционным телеканалом "Формула", общий рейтинг партий в Грузии составил 102%, а после корректировки сократился до 101%. В частности, с 3% до 2% был сокращен рейтинг партии "Альянс патриотов Грузии", которая всегда выступала за налаживание отношений с Россией и в прошлом не раз оказывала поддержку "Грузинской мечте". "Грузинская мечта" выигрывает парламентские выборы с 2012 года.Единственная политическая сила, у которой есть реальная возможность проводить интересы страны, национальные интересы и прежде всего интересы проживающих в этой стране людей, а также защитить мир, сохранить спокойствие и способствовать экономическому развитию – это "Грузинская мечта – демократическая Грузия", отметил Калаздзе. Выборы должны установить правильные политические приоритеты в Грузии – Папуашвили>>В свою очередь депутат от "Грузинской мечты" Алуда Гудушаури подчеркнул, что авторы исследования даже не соизволили составить рейтинг так, чтобы в нем цифры сходились. "Они в очередной раз хотели пустить пыль в глаза и нанести обществу оскорбление, якобы проводят какое-то исследование", – сказал Гудушаури. Основателем оппозиционного телеканала "Формула", которое заказало исследование общественного мнения в Грузии международной исследовательской компании Edison Research, является находящийся в розыске экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более 5 миллионов евро, принадлежащих министерству обороны.Согласно исследованию, шанс попасть в парламент Грузии есть у четырех партий: "Грузинская мечта" (37%), "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" (21%), у партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" (9%) и у "Лело для Грузии" (5%). Оскорбление и незнание арифметики – депутат о свежем рейтинге партий в Грузии>>Отвечая на вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня", по 4% опрошенных назвали партии "Для народа", "Гирчи" (Яго Хвичия), "Лейбористскую партию" и коалицию "Гирчи" (Зура Джапаридзе) и "Дроа". Согласно исследованию, по 3% поддержки у общественного движения "Сила народа", которое вместе с "Грузинской мечтой" представляет парламентское большинство, а также у партий "Граждане" и пророссийской "Альт-инфо". У "Альянса патриотов Грузии" 2%, у "Европейской Грузии" - 1% и еще 1% у остальных партий. Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024