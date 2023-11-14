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Народы Кавказа должны быть опорой друг для друга – Морошкина

Народы Кавказа должны быть опорой друг для друга – Морошкина

Грузия не должна дистанцироваться от остальных народов Кавказа, все они должны держаться вместе, считает политолог, профессор Лали Морошкина 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T16:47+0400

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Об этом эксперт заявила в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия по завершении международного круглого стола "Россия и Закавказье в историческом измерении и пространстве", который состоялся в городе Ставрополь при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации."Я всегда говорю своим студентам, что есть Грузия, а есть еще Закавказье, есть еще Кавказ. Не надо себя держать в рамках только одной страны, Грузии. Надо брать шире. Почему состоялся Евросоюз? А тут есть огромный мудрый Кавказ, который стремится объединить своих детей. Почему нужно этому противиться?" – считает Морошкина.Основные цели мероприятия – изучение исторического контекста, в котором был заключен Георгиевский трактат, а также его влияния на современные отношения между Россией и Закавказьем.Участниками круглого стола стали ведущие ученые, политики и общественные деятели из Грузии, Армении, Ирана и России.

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