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Народы Кавказа должны быть опорой друг для друга – Морошкина
Народы Кавказа должны быть опорой друг для друга – Морошкина
Грузия не должна дистанцироваться от остальных народов Кавказа, все они должны держаться вместе, считает политолог, профессор Лали Морошкина 14.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-14T16:47+0400
2023-11-14T16:47+0400
2023-11-14T16:47+0400
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Об этом эксперт заявила в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия по завершении международного круглого стола "Россия и Закавказье в историческом измерении и пространстве", который состоялся в городе Ставрополь при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации."Я всегда говорю своим студентам, что есть Грузия, а есть еще Закавказье, есть еще Кавказ. Не надо себя держать в рамках только одной страны, Грузии. Надо брать шире. Почему состоялся Евросоюз? А тут есть огромный мудрый Кавказ, который стремится объединить своих детей. Почему нужно этому противиться?" – считает Морошкина.Основные цели мероприятия – изучение исторического контекста, в котором был заключен Георгиевский трактат, а также его влияния на современные отношения между Россией и Закавказьем.Участниками круглого стола стали ведущие ученые, политики и общественные деятели из Грузии, Армении, Ирана и России.
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мультимедиа, видео, грузия, армения, лали морошкина, видео-новости из грузии, видео, пресс-центр
мультимедиа, видео, грузия, армения, лали морошкина, видео-новости из грузии, видео, пресс-центр
Народы Кавказа должны быть опорой друг для друга – Морошкина
Грузия не должна дистанцироваться от остальных народов Кавказа, все они должны держаться вместе, считает политолог, профессор Лали Морошкина
Об этом эксперт заявила в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия
по завершении международного круглого стола "Россия и Закавказье в историческом измерении и пространстве", который состоялся в городе Ставрополь при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
"Я всегда говорю своим студентам, что есть Грузия, а есть еще Закавказье, есть еще Кавказ. Не надо себя держать в рамках только одной страны, Грузии. Надо брать шире. Почему состоялся Евросоюз? А тут есть огромный мудрый Кавказ, который стремится объединить своих детей. Почему нужно этому противиться?" – считает Морошкина.
Основные цели мероприятия – изучение исторического контекста, в котором был заключен Георгиевский трактат, а также его влияния на современные отношения между Россией и Закавказьем.
Участниками круглого стола стали ведущие ученые, политики и общественные деятели из Грузии, Армении, Ирана и России.