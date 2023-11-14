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Откуда привозят цветы в Грузию?
Откуда привозят цветы в Грузию?
Импорт живых цветов в январе-сентябре 2023 года увеличился на 1,4 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 14.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-14T20:10+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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По данным Национальной службы статистики, в январе-сентябре 2023 года в Грузию было ввезено цветов на сумму 3,661 млн долларов, за девять месяцев предыдущего года – на 2,178 млн долларов.Почти 29% импортируемых цветов в этом году поступает из Армении, за ней следуют Эквадор с 26,4% и Нидерланды с 26,3%.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете более подробную информацию об импорте и экспорте цветов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, инфографика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфографика
грузия, общество, новости, инфографика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфографика
Откуда привозят цветы в Грузию?
Импорт живых цветов в январе-сентябре 2023 года увеличился на 1,4 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
По данным Национальной службы статистики, в январе-сентябре 2023 года в Грузию было ввезено цветов на сумму 3,661 млн долларов, за девять месяцев предыдущего года – на 2,178 млн долларов.
Почти 29% импортируемых цветов в этом году поступает из Армении, за ней следуют Эквадор с 26,4% и Нидерланды с 26,3%.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете более подробную информацию об импорте и экспорте цветов.