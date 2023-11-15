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https://sputnik-georgia.ru/20231115/narodnye-primety-na-annin-den-2023-chto-nelzya-delat-16-noyabrya-284236051.html
Народные приметы на Аннин день 2023: что нельзя делать 16 ноября?
Народные приметы на Аннин день 2023: что нельзя делать 16 ноября?
Православные 16 ноября вспоминают княгиню Анну – дочь великого киевского князя Всеволода Ярославовича 15.11.2023, Sputnik Грузия
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справки
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В народном календаре праздник называют Аннин день или Анна Холодная, с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Аннин день: о народных приметах 16 ноября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Аннин день делать работу по дому и заниматься рукодельем – можно привлечь неприятности. Нельзя 16 ноября без особой необходимости выходить из дома или оставаться в одиночестве – по приметам злые силы могут нанести вред. Посещать в Аннин день многолюдные места или много разговаривать нельзя – это плохая примета, притягивающая негативные эмоции. Ругаться 16 ноября супругам нельзя – по приметам конфликт может привести к разводу. По народным приметам нельзя в Аннин день впускать в дом непрошенных гостей – они заберут с собой удачу и семейное благополучие, а если избежать этого не удастся, нужно после ухода гостей перекрестить порог и входную дверь. Беременным нельзя 16 ноября работать – есть примета, что ребенок будет беспокойным. Народные приметы По народным приметам предстоит пасмурная погода, если коровы в Аннин день прячутся под навесом, а если облака низко плывут над землей – значит, холода скоро наступят. Ожидаются морозы, если 16 ноября звезды на ночном небе искрятся, а если на траве с утра иней – это верная примета, что скоро потеплеет. Снег скоро выпадет, если в Аннин день с утра мороз, а если из трубы дым валит книзу – это примета, что ожидается оттепель. По народным приметам год предстоит урожайный, если 16 ноября лед уже сковал реки. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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Лиза Офман
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справки
справки

Народные приметы на Аннин день 2023: что нельзя делать 16 ноября?

13:13 15.11.2023 (обновлено: 13:16 15.11.2023)
© photo: Sputnik / StringerЦерковь Кашвети
Церковь Кашвети - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
Православные 16 ноября вспоминают княгиню Анну – дочь великого киевского князя Всеволода Ярославовича
В народном календаре праздник называют Аннин день или Анна Холодная, с ним связано много примет и запретов.
Что нельзя делать в Аннин день: о народных приметах 16 ноября читайте в Sputnik Грузия.

Что нельзя делать

По народным приметам нельзя в Аннин день делать работу по дому и заниматься рукодельем – можно привлечь неприятности.
Нельзя 16 ноября без особой необходимости выходить из дома или оставаться в одиночестве – по приметам злые силы могут нанести вред.
Посещать в Аннин день многолюдные места или много разговаривать нельзя – это плохая примета, притягивающая негативные эмоции.
Ругаться 16 ноября супругам нельзя – по приметам конфликт может привести к разводу.
По народным приметам нельзя в Аннин день впускать в дом непрошенных гостей – они заберут с собой удачу и семейное благополучие, а если избежать этого не удастся, нужно после ухода гостей перекрестить порог и входную дверь.
Беременным нельзя 16 ноября работать – есть примета, что ребенок будет беспокойным.

Народные приметы

По народным приметам предстоит пасмурная погода, если коровы в Аннин день прячутся под навесом, а если облака низко плывут над землей – значит, холода скоро наступят.
Ожидаются морозы, если 16 ноября звезды на ночном небе искрятся, а если на траве с утра иней – это верная примета, что скоро потеплеет.
Снег скоро выпадет, если в Аннин день с утра мороз, а если из трубы дым валит книзу – это примета, что ожидается оттепель.
По народным приметам год предстоит урожайный, если 16 ноября лед уже сковал реки.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
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