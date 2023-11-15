https://sputnik-georgia.ru/20231115/narodnye-primety-na-annin-den-2023-chto-nelzya-delat-16-noyabrya-284236051.html

Народные приметы на Аннин день 2023: что нельзя делать 16 ноября?

Народные приметы на Аннин день 2023: что нельзя делать 16 ноября?

Православные 16 ноября вспоминают княгиню Анну – дочь великого киевского князя Всеволода Ярославовича 15.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-15T13:13+0400

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справки

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В народном календаре праздник называют Аннин день или Анна Холодная, с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Аннин день: о народных приметах 16 ноября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Аннин день делать работу по дому и заниматься рукодельем – можно привлечь неприятности. Нельзя 16 ноября без особой необходимости выходить из дома или оставаться в одиночестве – по приметам злые силы могут нанести вред. Посещать в Аннин день многолюдные места или много разговаривать нельзя – это плохая примета, притягивающая негативные эмоции. Ругаться 16 ноября супругам нельзя – по приметам конфликт может привести к разводу. По народным приметам нельзя в Аннин день впускать в дом непрошенных гостей – они заберут с собой удачу и семейное благополучие, а если избежать этого не удастся, нужно после ухода гостей перекрестить порог и входную дверь. Беременным нельзя 16 ноября работать – есть примета, что ребенок будет беспокойным. Народные приметы По народным приметам предстоит пасмурная погода, если коровы в Аннин день прячутся под навесом, а если облака низко плывут над землей – значит, холода скоро наступят. Ожидаются морозы, если 16 ноября звезды на ночном небе искрятся, а если на траве с утра иней – это верная примета, что скоро потеплеет. Снег скоро выпадет, если в Аннин день с утра мороз, а если из трубы дым валит книзу – это примета, что ожидается оттепель. По народным приметам год предстоит урожайный, если 16 ноября лед уже сковал реки. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки