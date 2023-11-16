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Создаются предпосылки для начала политического диалога России и Грузии – эксперт

Создаются предпосылки для начала политического диалога России и Грузии – эксперт

Начало диалога между представителями экспертных кругов России и Грузии прокладывает дорогу к началу диалога между представителями властей, считает политолог... 16.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-16T16:37+0400

2023-11-16T16:37+0400

2023-11-16T16:46+0400

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Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия по завершении международного круглого стола "Россия и Закавказье в историческом измерении и пространстве", который состоялся в городе Ставрополь при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации."Диалог надо наращивать, и это создаст серьезные предпосылки для того, чтобы наши страны сблизились и сделали все для преодоления тех проблем, которые существуют в российско-грузинских отношениях", – заявил Капанадзе.Основными целями мероприятия были изучение исторического контекста, в котором был заключен Георгиевский трактат, а также его влияния на современные отношения между Россией и Закавказьем. Участниками круглого стола стали ведущие ученые, политики и общественные деятели из Грузии, Армении, Ирана и России.

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