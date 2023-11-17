https://sputnik-georgia.ru/20231117/gde-v-tbilisi-mozhno-sdat-plastik-na-pererabotku-284309907.html
Где в Тбилиси можно сдать пластик на переработку?
Где в Тбилиси можно сдать пластик на переработку?
В Тбилиси есть несколько мест, где можно сдать пластиковый мусор 17.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-17T20:07+0400
2023-11-17T20:07+0400
2023-11-17T20:07+0400
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Для сдачи пригодны несколько видов пластика:PET – полиэтилентерефталат – легкий, прочный и удобный в использовании термопластичный полимер. Он широко используется для производства бутылок для напитков и упаковки продуктов. Он считается экологически безопасным типом пластика, который не содержит вредных веществ и легко перерабатывается механически или химически;PP – полипропилен, используется для изготовления стаканчиков для мороженого, йогуртов и сметаны, упаковки для шоколада, пакетов для круп и хлеба, упаковки для детского питания и соков, игрушек, а также подгузников и гигиенических прокладок, трубочек для напитков и пищевых контейнеров, баночек для таблеток и шприцов;PE – самый распространенный в мире пластик, используется для изготовления упаковок (бутылок, банок, коробок и т. д.) для розлива прохладительных напитков, соков, воды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, тбилиси, инфографика, инфографика
грузия, общество, новости, тбилиси, инфографика, инфографика
Где в Тбилиси можно сдать пластик на переработку?
В Тбилиси есть несколько мест, где можно сдать пластиковый мусор
Для сдачи пригодны несколько видов пластика:
PET – полиэтилентерефталат – легкий, прочный и удобный в использовании термопластичный полимер. Он широко используется для производства бутылок для напитков и упаковки продуктов. Он считается экологически безопасным типом пластика, который не содержит вредных веществ и легко перерабатывается механически или химически;
PP – полипропилен, используется для изготовления стаканчиков для мороженого, йогуртов и сметаны, упаковки для шоколада, пакетов для круп и хлеба, упаковки для детского питания и соков, игрушек, а также подгузников и гигиенических прокладок, трубочек для напитков и пищевых контейнеров, баночек для таблеток и шприцов;
PE – самый распространенный в мире пластик, используется для изготовления упаковок (бутылок, банок, коробок и т. д.) для розлива прохладительных напитков, соков, воды.