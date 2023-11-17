"Грузинская мечта" превосходит "ЕНД" не в два раза, а гораздо больше – Мамрадзе
14:16 17.11.2023 (обновлено: 14:38 17.11.2023)
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Правящая партия "Грузинская мечта" на самом деле превосходит по рейтингу оппозиционную партию "Единое национальное движение" еще в большее количество раз, чем об этом говорят социологические опросы, считает политолог Петре Мамрадзе
Об этом политолог заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Конечно же, "Мечта", правящая политическая группа, превосходит "Нацдвижение" не в два раза, а гораздо больше. Это не отображено в новых данных социологических опросов. То, что остальные партии не могут достичь 5-процентного барьера, тоже верно. Набирают по 3 или 4%, хотя, наверное, и это не совсем так", – заявил Мамрадзе.
Согласно исследованиям, заказанным оппозиционными телеканалами, если бы парламентские выборы проводились в следующую субботу, за "Грузинскую мечту" проголосовали бы 25% респондентов. Вторую строчку занимает крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" – 13%. На третьем месте партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" – 4%.
Правящая партия "Грузинская мечта" с внушительных отрывом лидирует в рейтинге политических партий по итогам опроса телеканала "Имеди". На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?", 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идет "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%. Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%.
Согласно исследованию, по 3% поддержки у "Европейской Грузии" и у партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Далее следуют "Альянс патриотов Грузии" и Лейбористская партия" у которых по 2% поддержки.
"Конечно же, "Мечта", правящая политическая группа, превосходит "Нацдвижение" не в два раза, а гораздо больше. Это не отображено в новых данных социологических опросов. То, что остальные партии не могут достичь 5-процентного барьера, тоже верно. Набирают по 3 или 4%, хотя, наверное, и это не совсем так", – заявил Мамрадзе.
Согласно исследованиям, заказанным оппозиционными телеканалами, если бы парламентские выборы проводились в следующую субботу, за "Грузинскую мечту" проголосовали бы 25% респондентов. Вторую строчку занимает крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" – 13%. На третьем месте партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" – 4%.
Правящая партия "Грузинская мечта" с внушительных отрывом лидирует в рейтинге политических партий по итогам опроса телеканала "Имеди". На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?", 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идет "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%. Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%.
Согласно исследованию, по 3% поддержки у "Европейской Грузии" и у партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Далее следуют "Альянс патриотов Грузии" и Лейбористская партия" у которых по 2% поддержки.