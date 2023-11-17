https://sputnik-georgia.ru/20231117/gruzinskaya-mechta-prevoskhodit-end-ne-v-dva-raza-a-gorazdo-bolshe--mamradze-284300326.html

"Грузинская мечта" превосходит "ЕНД" не в два раза, а гораздо больше – Мамрадзе

"Грузинская мечта" превосходит "ЕНД" не в два раза, а гораздо больше – Мамрадзе

Правящая партия "Грузинская мечта" на самом деле превосходит по рейтингу оппозиционную партию "Единое национальное движение" еще в большее количество раз, чем... 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T14:16+0400

2023-11-17T14:16+0400

2023-11-17T14:38+0400

пресс-центр sputnik грузия

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

экспертное мнение

петре мамрадзе

петр мамрадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/11/284300094_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a95ad37911290fd70c5c14e581343d6.jpg

Об этом политолог заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Конечно же, "Мечта", правящая политическая группа, превосходит "Нацдвижение" не в два раза, а гораздо больше. Это не отображено в новых данных социологических опросов. То, что остальные партии не могут достичь 5-процентного барьера, тоже верно. Набирают по 3 или 4%, хотя, наверное, и это не совсем так", – заявил Мамрадзе.Согласно исследованиям, заказанным оппозиционными телеканалами, если бы парламентские выборы проводились в следующую субботу, за "Грузинскую мечту" проголосовали бы 25% респондентов. Вторую строчку занимает крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" – 13%. На третьем месте партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" – 4%.Правящая партия "Грузинская мечта" с внушительных отрывом лидирует в рейтинге политических партий по итогам опроса телеканала "Имеди". На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?", 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идет "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%. Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%.Согласно исследованию, по 3% поддержки у "Европейской Грузии" и у партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Далее следуют "Альянс патриотов Грузии" и Лейбористская партия" у которых по 2% поддержки.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, петре мамрадзе, петр мамрадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, видео