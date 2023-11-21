https://sputnik-georgia.ru/20231121/kvaratskheliya--odin-iz-30-nominantov-na-priz-luchshemu-igroku-globe-soccer-awards-284383088.html

Кварацхелия – один из 30 номинантов на приз лучшему игроку Globe Soccer Awards

Кварацхелия – один из 30 номинантов на приз лучшему игроку Globe Soccer Awards

Премия Globe Soccer Awards организована Ассоциацией европейских футбольных клубов 21.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-21T14:46+0400

2023-11-21T14:46+0400

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хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Грузинский футболист итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия вошел в число 30 претендентов на приз лучшему футболисту года по версии Globe Soccer Awards, сообщается в официальном аккаунте премии в соцсети Х. Церемония вручения наград состоится 19 января 2024 года в Дубае. Действующий обладатель премии – французский футболист, нападающий саудовского клуба "Аль-Иттихад" Карим Бензема. Сборная Грузии сыграет с Люксембургом за выход на чемпионат Европы без Кварацхелия>>На приз лучшему футболисту года также претендуют Хулиан Альварес, Рубен Диаш, Кевин Де Брёйне, Фил Фоден, Джек Грилиш, Эрлинг Холанд, Родриго, Бернарду Силва, Эдерсон (все – "Манчестер Сити"), Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (оба – "Интер"), Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Лука Модрич (все – "Реал"), Карим Бензема ("Аль-Иттихад"), Яссин Буну ("Аль-Хиляль"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Илкай Гюндоган, Роберт Левандовский (оба – "Барселона"), Гарри Кейн, Ким Мин Джэ (оба – "Бавария"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Лионель Месси ("Интер Майами"), Мартин Эдегор, Букайо Сака (оба – "Арсенал"), Андре Онана ("Манчестер Юнайтед"), Виктор Осимхен ("Наполи"), Криштиану Роналду ("Аль-Наср") и Мохамед Салах ("Ливерпуль"). Globe Soccer Awards организована Ассоциацией европейских футбольных клубов. Премия вручается с 2010 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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