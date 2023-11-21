https://sputnik-georgia.ru/20231121/sbornaya-gruzii-sygraet-s-lyuksemburgom-za-vykhod-na-chempionat-evropy-bez-kvaratskheliya-284377873.html

Сборная Грузии сыграет с Люксембургом за выход на чемпионат Европы без Кварацхелия

Сборная Грузии сыграет с Люксембургом за выход на чемпионат Европы без Кварацхелия

Три желтые карточки не позволяют Хвиче Кварацхелия сыграть в плей-офф 21.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу встретится с Люксембургом в полуфинале плей-офф Лиги наций 21 марта 2024 года и поборется за выход в финальную часть чемпионата Европы без своего лидера Хвичи Кварацхелия, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек. Во втором полуфинале команд дивизиона С сыграют Греция и Казахстан. Кварацхелия заработал три желтые карточки во время матчей квалификации на Евро 2024. Последнюю вингер сборной Грузии получил во время воскресного матча с Испанией, в котором стал автором единственного гола в ворота испанцев. Кварацхелия установил новый рекорд в составе сборной Грузии>>Согласно правилам турнира, три желтые карточки не позволяют Кварацхелия сыграть в полуфинальном матче плей-офф, но в случае попадания Грузии в финал, футболист сможет выйти на поле и помочь команде. Сборная Грузии стала победителем четвертой группы дивизиона С Лиги наций и завоевала право сыграть в полуфинале плей-офф. Первое место в группе позволило Грузии сыграть мартовский матч в Тбилиси. Что касается Люксембурга, то в плей-офф должна была сыграть с Турцией. Однако турки квалифицировались на Евро-2024 через традиционный отборочный цикл, и это изменило ситуацию на отборочном этапе Евро-2024. Ее место в плей-офф занял Люксембург, вышедший на второе место в группе, где играла Турция. Календарь игр плей-офф Лиги наций: Полуфиналы, 21 марта 2024 г.Грузия - Люксембург Греция - Казахстан Финал состоится 26 марта. Победитель финала выйдет в основную стадию чемпионата Европы 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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