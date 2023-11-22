https://sputnik-georgia.ru/20231122/v-tbilisi-realizovyvali-poddelnye-stodollarovye---zaderzhany-falshivomonetchiki-284408518.html

В Тбилиси реализовывали поддельные стодолларовые – задержаны фальшивомонетчики

В Тбилиси реализовывали поддельные стодолларовые – задержаны фальшивомонетчики

Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы 22.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-22T14:24+0400

2023-11-22T14:24+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии задержала в Тбилиси четверых человек по обвинению в сбыте фальшивых стодолларовых купюр, сообщает пресс-служба ведомства. Следствие установило, что обвиняемые осуществили сбыт фальшивых стодолларовых купюр на сумму 29 900 долларов США в Тбилиси. В результате следственных действий у задержанных дополнительно изъяты две фальшивые купюры номиналом 100 долларов и одна фальшивая купюра номиналом 50 евро. Расследование ведется по статье "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Преступление предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от семи до десяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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