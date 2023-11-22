https://sputnik-georgia.ru/20231122/vnimaniyu-avtomobilistov-na-dorogakh-v-gruzii-deystvuyut-ogranicheniya-284403914.html

Вниманию автомобилистов! На дорогах в Грузии действуют ограничения

Вниманию автомобилистов! На дорогах в Грузии действуют ограничения

Непогода создала проблемы на дорогах в Грузии 22.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-22T10:31+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. На дорогах Грузии действуют ограничения из-за сложных метеорологических условий, сообщает Департамент автомобильных дорог. Так, из-за метели и гололеда на 94 -113 км участка дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) запрещено движение всех видов автотранспорта. На остальных участках дороги движение свободное. К этому времени восстановлено движение транспорта с прицепом и полуприцепом на 1-40 км участка дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.Дорога для транспорта с прицепом и полуприцепом также открыта на 39-52 км участка Кутаиси-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала). Движение транспорта на участке Гудаури-Коби в направлении грузино-российской границы открыто для легковых автомобилей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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