https://sputnik-georgia.ru/20231122/vnimaniyu-avtomobilistov-na-dorogakh-v-gruzii-deystvuyut-ogranicheniya-284403914.html
Вниманию автомобилистов! На дорогах в Грузии действуют ограничения
Вниманию автомобилистов! На дорогах в Грузии действуют ограничения
Непогода создала проблемы на дорогах в Грузии 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T10:31+0400
2023-11-22T10:31+0400
2023-11-22T11:29+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1d/265582462_99:64:1254:714_1920x0_80_0_0_4da6a7cf8794a8dd383337fcec949220.jpg
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. На дорогах Грузии действуют ограничения из-за сложных метеорологических условий, сообщает Департамент автомобильных дорог. Так, из-за метели и гололеда на 94 -113 км участка дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) запрещено движение всех видов автотранспорта. На остальных участках дороги движение свободное. К этому времени восстановлено движение транспорта с прицепом и полуприцепом на 1-40 км участка дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.Дорога для транспорта с прицепом и полуприцепом также открыта на 39-52 км участка Кутаиси-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала). Движение транспорта на участке Гудаури-Коби в направлении грузино-российской границы открыто для легковых автомобилей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1d/265582462_237:130:1068:753_1920x0_80_0_0_49c61e6283768cd80b51e8f26a41ca4d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, тбилиси, департамент автомобильных дорог
Вниманию автомобилистов! На дорогах в Грузии действуют ограничения
10:31 22.11.2023 (обновлено: 11:29 22.11.2023)
Непогода создала проблемы на дорогах в Грузии
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik.
На дорогах Грузии действуют ограничения из-за сложных метеорологических условий, сообщает
Департамент автомобильных дорог.
Так, из-за метели и гололеда на 94 -113 км участка дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) запрещено движение всех видов автотранспорта. На остальных участках дороги движение свободное.
К этому времени восстановлено движение транспорта с прицепом и полуприцепом на 1-40 км участка дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.
Дорога для транспорта с прицепом и полуприцепом также открыта на 39-52 км участка Кутаиси-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала).
Движение транспорта на участке Гудаури-Коби в направлении грузино-российской границы открыто для легковых автомобилей.