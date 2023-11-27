https://sputnik-georgia.ru/20231127/inostrantsu-v-gruzii-predyavili-obvinenie-v-popytke-ubiystva-trekh-chelovek-284520496.html

Иностранцу в Грузии предъявили обвинение в попытке убийства трех человек

Иностранцу в Грузии предъявили обвинение в попытке убийства трех человек

Обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы 27.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение иностранному гражданину в попытке убийства в Тбилиси трех человек, в том числе и своей супруги, при отягчающих обстоятельствах, говорится в сообщении ведомства. Как установило следствие, иностранный гражданин, гражданство которого следствие не называет, в спальном районе Тбилиси Згвис убани, силой посадил свою супругу в автомобиль. Это увидели два человека, которые решили помочь женщине. Обвиняемый, по данным следствия, находясь за рулем, сбил пытавшихся помешать ему людей, в результате чего они получили повреждения. Супруга же успела выскочить из машины, обвиняемый вышел из машины и начал ее преследовать. Расследование установило, что мужчина несколько раз замахнулся на жену предметом, подобранным с земли, но подоспевшие к месту событий очевидцы ему помешали. Теперь иностранному гражданину грозит от 16 до 20 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в принуждении по гендерному признаку члена семьи и попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах члена семьи и двух человек. Суд на основании ходатайства прокуратуры уже избрал обвиняемому заключение в виде меры пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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