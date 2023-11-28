https://sputnik-georgia.ru/20231128/nikakaya-neyroset-ne-zamenit-cheloveka---sventitskiy-284562574.html
Никакая нейросеть не заменит человека – Свентицкий
Никакая нейросеть не заменит человека – Свентицкий
Несмотря на прогресс и развитие технологий, нейросети не смогут заменить профессиональную деятельность человека 28.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-28T16:40+0400
2023-11-28T16:40+0400
2023-11-28T17:14+0400
мультимедиа
видео-новости из грузии
видео
пресс-центр
николай свентицкий
грузия
пресс-центр sputnik грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/1c/284562401_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0a4fd71556096a82ec7cb15533f6be7b.jpg
Об этом сказал председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай Свентицкий в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.На вопрос о том, смогут ли заменить нейросети в разных профессиях человека и есть ли актуальные профессии, где его труд будет незаменим, Николай Свентицкий ответил, что высококлассные специалисты будут необходимы всегда."Я думаю, специалист любой профессии, если он высококлассный специалист, необходим. Очень сложно определить сферы, которые сегодня нужны, а завтра будут не нужны. Я думаю, что это не так, и никакая нейросеть не заменит человека и его предназначение на нашей земле", – сказал Николай Свентицкий.По его словам, несмотря на то, что прогресс в наше время идет семимильными шагами вперед, нейросети не смогут заменить труд человека."Прогресс идет, но я думаю, никакая нейросеть не заменит искренних человеческих отношений, желание человечества жить в гармонии, в мире, в дружбе. Эти понятия и ценности мы должны культивировать у нашей молодежи. Планета хочет гармонии, мира, этого хочет каждый из нас, а образование в этом нам только поможет", – подытожил Свентицкий.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/1c/284562401_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_06d4d4ff3920bcdece17e2a50fec8900.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, пресс-центр, николай свентицкий, грузия, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, пресс-центр, николай свентицкий, грузия, видео
Никакая нейросеть не заменит человека – Свентицкий
16:40 28.11.2023 (обновлено: 17:14 28.11.2023)
Несмотря на прогресс и развитие технологий, нейросети не смогут заменить профессиональную деятельность человека
Об этом сказал председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай Свентицкий в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
На вопрос о том, смогут ли заменить нейросети в разных профессиях человека и есть ли актуальные профессии, где его труд будет незаменим, Николай Свентицкий ответил, что высококлассные специалисты будут необходимы всегда.
"Я думаю, специалист любой профессии, если он высококлассный специалист, необходим. Очень сложно определить сферы, которые сегодня нужны, а завтра будут не нужны. Я думаю, что это не так, и никакая нейросеть не заменит человека и его предназначение на нашей земле", – сказал Николай Свентицкий.
По его словам, несмотря на то, что прогресс в наше время идет семимильными шагами вперед, нейросети не смогут заменить труд человека.
"Прогресс идет, но я думаю, никакая нейросеть не заменит искренних человеческих отношений, желание человечества жить в гармонии, в мире, в дружбе. Эти понятия и ценности мы должны культивировать у нашей молодежи. Планета хочет гармонии, мира, этого хочет каждый из нас, а образование в этом нам только поможет", – подытожил Свентицкий.