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Никакая нейросеть не заменит человека – Свентицкий

Никакая нейросеть не заменит человека – Свентицкий

Несмотря на прогресс и развитие технологий, нейросети не смогут заменить профессиональную деятельность человека 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T16:40+0400

2023-11-28T16:40+0400

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Об этом сказал председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай Свентицкий в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.На вопрос о том, смогут ли заменить нейросети в разных профессиях человека и есть ли актуальные профессии, где его труд будет незаменим, Николай Свентицкий ответил, что высококлассные специалисты будут необходимы всегда."Я думаю, специалист любой профессии, если он высококлассный специалист, необходим. Очень сложно определить сферы, которые сегодня нужны, а завтра будут не нужны. Я думаю, что это не так, и никакая нейросеть не заменит человека и его предназначение на нашей земле", – сказал Николай Свентицкий.По его словам, несмотря на то, что прогресс в наше время идет семимильными шагами вперед, нейросети не смогут заменить труд человека."Прогресс идет, но я думаю, никакая нейросеть не заменит искренних человеческих отношений, желание человечества жить в гармонии, в мире, в дружбе. Эти понятия и ценности мы должны культивировать у нашей молодежи. Планета хочет гармонии, мира, этого хочет каждый из нас, а образование в этом нам только поможет", – подытожил Свентицкий.

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