https://sputnik-georgia.ru/20231128/sventitskiy-gruzinskie-studenty-v-rossii-stavyatsya-v-primer--284561498.html
Свентицкий: Грузинские студенты в России ставятся в пример
Свентицкий: Грузинские студенты в России ставятся в пример
Грузинские студенты, которые учатся в России, показывают очень хорошие результаты 28.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-28T15:52+0400
2023-11-28T15:52+0400
2023-11-28T15:56+0400
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Об этом сказал председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай Свентицкий в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Грузинские студенты, которые учатся сегодня в России по этой программе, показывают очень хорошие результаты и часто ставятся в пример другим студентам. Многие по этой программе учатся в аспирантуре, а многие уже защитили кандидатские степени, что очень похвально и приятно", – подчеркнул Свентицкий.Глава КСОРСГ отметил, что в этом году много заявок для обучения поступило из регионов Грузии."Надо сказать, что в этом году, и это очень приятно, много заявок от абитуриентов из дальних регионов Грузии. Это очень хорошо. Девочки и мальчики из регионов, высокогорных регионов, получат блестящее образование, потому что российское образование – это марка, и марка славная, надо отдать должное. Там очень интересные программы и мне, со своей стороны, хочется пожелать успехов всем при учебе, ведь кроме всего прочего, они будут являться послами нашей страны, рассказывая о культуре Грузии, ее истории, об искусстве и укреплять такие важные взаимоотношения, которые подразумевают прорыв в народной дипломатии и большую перспективу", – отметил Свентицкий.Кампания по набору кандидатов для поступления в 2024-2025 учебном году в российские высшие учебные заведения за счет средств федерального бюджета РФ продлится до 15 декабря.Для подачи заявки на обучение необходимо зарегистрироваться на сайте государственной информационной системы "Образование в Российской Федерации" https://education-in-russia.com и заполнить анкету.
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мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, видео, пресс-центр, грузия, россия, николай свентицкий, бесплатная учеба в россии
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, видео, пресс-центр, грузия, россия, николай свентицкий, бесплатная учеба в россии
Свентицкий: Грузинские студенты в России ставятся в пример
15:52 28.11.2023 (обновлено: 15:56 28.11.2023)
Грузинские студенты, которые учатся в России, показывают очень хорошие результаты
Об этом сказал председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай Свентицкий в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Грузинские студенты, которые учатся сегодня в России по этой программе, показывают очень хорошие результаты и часто ставятся в пример другим студентам. Многие по этой программе учатся в аспирантуре, а многие уже защитили кандидатские степени, что очень похвально и приятно", – подчеркнул Свентицкий.
Глава КСОРСГ отметил, что в этом году много заявок для обучения поступило из регионов Грузии.
"Надо сказать, что в этом году, и это очень приятно, много заявок от абитуриентов из дальних регионов Грузии. Это очень хорошо. Девочки и мальчики из регионов, высокогорных регионов, получат блестящее образование, потому что российское образование – это марка, и марка славная, надо отдать должное. Там очень интересные программы и мне, со своей стороны, хочется пожелать успехов всем при учебе, ведь кроме всего прочего, они будут являться послами нашей страны, рассказывая о культуре Грузии, ее истории, об искусстве и укреплять такие важные взаимоотношения, которые подразумевают прорыв в народной дипломатии и большую перспективу", – отметил Свентицкий.
Кампания по набору кандидатов для поступления в 2024-2025 учебном году в российские высшие учебные заведения за счет средств федерального бюджета РФ продлится до 15 декабря.
Для подачи заявки на обучение необходимо зарегистрироваться на сайте государственной информационной системы "Образование в Российской Федерации" https://education-in-russia.com
и заполнить анкету.