https://sputnik-georgia.ru/20231129/grazhdan-gruzii-priglashayut-na-besplatnoe-obuchenie-v-rossiyskie-vuzy-284576451.html

Граждан Грузии приглашают на бесплатное обучение в российские вузы

Граждан Грузии приглашают на бесплатное обучение в российские вузы

Прием заявок для поступления граждан Грузии в российские вузы продлится до 15 декабря, сообщил в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия председатель... 29.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-29T10:49+0400

2023-11-29T10:49+0400

2023-11-29T10:53+0400

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николай свентицкий

бесплатная учеба в россии

пресс-центр

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Свентицкий отметил, что на сегодняшний день Российская Федерация является одной из лучших образовательных систем в мире. Обучение открыто для абитуриентов более чем из 100 стран мира, в том числе и Грузии.Ежегодно проходит конкурсный отбор среди граждан Грузии, претендующих на поступление в российские вузы. Для поступления открыты более 500 вузов России."Программа обучения студентов из разных стран функционирует уже 17 лет, все эти годы на учебу из Грузии отправились студенты, их количество всегда прибавлялось. В этом году обозначенная квота мест для граждан Грузии составит 200 человек, но количество мест может и увеличиться, так как процесс заполнения заявок идет интенсивно", – сказал Свентицкий.Подать заявку необходимо до 15 декабря 2023 года на сайте https://education-in-russia.com/.Подробный список необходимых документов и инструкции можно найти на этом же сайте. Стоит учесть, что документы, представленные на грузинском языке, должны быть нотариально переведены на русский язык.Николай Николаевич, говоря о преимуществах обучения в России, напомнил, что проживание в общежитии обходится в символическую цену – около 100 долларов в год."Конечно, программа выгодна. Первое – она бесплатная, то есть за федеральный бюджет. Второе – даже очень подготовленный абитуриент может дать плохие результаты во время вступительных экзаменов. Абитуриенты, которые поступают по этой программе, не сдают экзамены, они проходят небольшое собеседование в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии и потом сразу зачисляются на первый курс того или иного вуза, кроме творческих специальностей", – отметил Свентицкий.

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