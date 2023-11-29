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Шеф-повара мишленовских ресторанов приедут на фестиваль "Гастро Батуми"
Шеф-повара мишленовских ресторанов приедут на фестиваль "Гастро Батуми"
Шеф-повара проведут мастер-классы для грузинских коллег 29.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-29T11:51+0400
2023-11-29T11:51+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Первый международный гастрономический форум пройдет в Батуми 3-5 декабря, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов Аджарии. В течение трех дней на форуме "Гастро Батуми" шеф-повара мишленовских ресторанов из Франции, Бельгии, Латвии вместе с грузинскими и турецкими коллегами будут обсуждать вызовы гастрономического туризма. Шеф-повара проведут мастер-классы для грузинских коллег. Цель форума – развитие гастрономического туризма в регионе, внедрение международного опыта. В первый день форума будут рассмотрены такие важные темы, как роль образования в развитии гастрономии, кулинарные эксперименты от шефов, популяризация аутентичных блюд, роль гастрономии и развитие курортов и так далее. В рамках форума также планируется подготовка видео-рецептов, они будут доступны на serviceajara.ge. Присутствовать на форуме смогут повара, рестораторы, а также люди, работающие в сфере гастрономического туризма. Присутствие на форуме бесплатное, желающие должны заранее пройти регистрацию по следующему электронному адресу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, батуми, аджария, франция
Шеф-повара мишленовских ресторанов приедут на фестиваль "Гастро Батуми"
11:51 29.11.2023 (обновлено: 12:29 29.11.2023)
Шеф-повара проведут мастер-классы для грузинских коллег
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Первый международный гастрономический форум пройдет в Батуми 3-5 декабря, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов Аджарии.
В течение трех дней на форуме "Гастро Батуми" шеф-повара мишленовских ресторанов из Франции, Бельгии, Латвии вместе с грузинскими и турецкими коллегами будут обсуждать вызовы гастрономического туризма. Шеф-повара проведут мастер-классы для грузинских коллег.
Цель форума – развитие гастрономического туризма в регионе, внедрение международного опыта.
В первый день форума будут рассмотрены такие важные темы, как роль образования в развитии гастрономии, кулинарные эксперименты от шефов, популяризация аутентичных блюд, роль гастрономии и развитие курортов и так далее.
В рамках форума также планируется подготовка видео-рецептов, они будут доступны на serviceajara.ge.
Присутствовать на форуме смогут повара, рестораторы, а также люди, работающие в сфере гастрономического туризма. Присутствие на форуме бесплатное, желающие должны заранее пройти регистрацию по следующему электронному адресу
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