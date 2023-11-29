https://sputnik-georgia.ru/20231129/shef-povara-mishlenovskikh-restoranov-priedut-na-festival-gastro-batumi-284561359.html

Шеф-повара мишленовских ресторанов приедут на фестиваль "Гастро Батуми"

Шеф-повара мишленовских ресторанов приедут на фестиваль "Гастро Батуми"

Шеф-повара проведут мастер-классы для грузинских коллег 29.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Первый международный гастрономический форум пройдет в Батуми 3-5 декабря, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов Аджарии. В течение трех дней на форуме "Гастро Батуми" шеф-повара мишленовских ресторанов из Франции, Бельгии, Латвии вместе с грузинскими и турецкими коллегами будут обсуждать вызовы гастрономического туризма. Шеф-повара проведут мастер-классы для грузинских коллег. Цель форума – развитие гастрономического туризма в регионе, внедрение международного опыта. В первый день форума будут рассмотрены такие важные темы, как роль образования в развитии гастрономии, кулинарные эксперименты от шефов, популяризация аутентичных блюд, роль гастрономии и развитие курортов и так далее. В рамках форума также планируется подготовка видео-рецептов, они будут доступны на serviceajara.ge. Присутствовать на форуме смогут повара, рестораторы, а также люди, работающие в сфере гастрономического туризма. Присутствие на форуме бесплатное, желающие должны заранее пройти регистрацию по следующему электронному адресу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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