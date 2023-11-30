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Вступление в ЕС принесет Грузии больше боли, чем пользы – эксперт
Вступление в ЕС принесет Грузии больше боли, чем пользы – эксперт
Вступление в Евросоюз принесет Грузии больше экономической боли, нежели пользы, считает политолог Арчил Сихарулидзе 30.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-30T17:13+0400
2023-11-30T17:13+0400
2023-11-30T17:25+0400
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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Европейскому союзу нужна развитая страна, с развитой экономикой, с развитыми людьми. Давайте согласимся, что Украина и Молдова очень далеки от этого, а Грузия пока к этому просто не готова. Наше вступление в ЕС принесет нам больше экономической боли, нежели пользы. Поэтому торопиться не стоит, стоит развивать нашу экономику и наше благополучие", – заявил Сихарулидзе.Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой.В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.
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мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, политика, молдова, украина, арчил сихарулидзе, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, политика, молдова, украина, арчил сихарулидзе, пресс-центр, видео
Вступление в ЕС принесет Грузии больше боли, чем пользы – эксперт
17:13 30.11.2023 (обновлено: 17:25 30.11.2023)
Вступление в Евросоюз принесет Грузии больше экономической боли, нежели пользы, считает политолог Арчил Сихарулидзе
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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"Европейскому союзу нужна развитая страна, с развитой экономикой, с развитыми людьми. Давайте согласимся, что Украина и Молдова очень далеки от этого, а Грузия пока к этому просто не готова. Наше вступление в ЕС принесет нам больше экономической боли, нежели пользы. Поэтому торопиться не стоит, стоит развивать нашу экономику и наше благополучие", – заявил Сихарулидзе.
Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.